"No tenemos más excusas", la contundente frase de Flavio Briatore en la presentación del auto de Alpine

La escudería francesa develó en sociedad el monoplaza A526 que conducirá el argentino Franco Colapinto en la temporada 2026 de la fórmula 1. Tras una mal año pasado, el jefe de la escudería sentó las expectativas para la próxima temporada.

Franco Colapinto , el francés Pierre Gasly y el jefe de Escudería, Flavio Briatore, dijeron presentes en la presentación del nuevo monoplaza A526 , el auto que estrenará motor Mercedes Benz en la próxima temporada de la Fórmula 1. Allí, sin rodeos, Briatore sentenció: "Este año no hay más excusas y tenemos que lograr buenos resultados".

Las buenas sensaciones sobrevuelan Enstone , donde está la base operativa de la escudería francesa. Es que, las primeras devoluciones sobre el auto parecen ser buenas, en un año que la tabla puede verse completamente diferente debido a los fuertes cambios en las reglas de la máxima categoría del automovilismo . "El auto es competitivo", afirmó seguro Briatore.

Además de presentar el nuevo monoplaza, el jefe de Escudería dejó definiciones políticas y deportivas sobre el presente de Alpine y el rol de sus pilotos. En ese marco, puso el foco en Colapinto, Gasly y Aron, y fue contundente al marcarles la responsabilidad principal dentro del proyecto: “Dependemos de estos tres chicos, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”.

El asesor principal de la escudería también remarcó la prioridad competitiva del equipo, más allá de cualquier condicionamiento técnico. “Tenemos que ir rápido, no importa la regulación”, lanzó durante el evento. En un tono más distendido, y apelando al humor, agregó sobre la convivencia interna: “Pierre y Franco son amigos, al menos por ahora, después de tres carreras no sé”.

Consultado sobre la posibilidad de repetir en 2026 el esquema de rotación de pilotos aplicado en 2025 —cuando Alpine alternó entre Jack Doohan y Colapinto— y sobre los rumores vinculados a Paul Aron, Briatore respondió con ironía ante los micrófonos de Soy Motor. “ Me olvidé el botón de cambiar pilotos. Lo perdí”, afirmó. La frase fue leída en el paddock como un gesto de respaldo al piloto argentino, en un contexto en el que la continuidad y la estabilidad en la alineación aparecen como factores clave para el desarrollo del nuevo auto y la mejora del rendimiento en pista.

Alpine auto 3 Así se ve el A526, el nuevo auto de Franco Colapinto. Alpine

En paralelo, el dirigente italiano confirmó movimientos en el plano societario. Briatore reveló que Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull, analiza la posibilidad de ingresar al capital accionario de Alpine. Según precisó, el interés de Horner está puesto en adquirir la participación de “Otro Capital”, el fondo que posee el 24% de la escudería. “Conozco a Christian desde hace muchos años. Hablo con Christian de todos modos, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Primero hay que comprar a Otro Capital, y después Renault tiene que aceptar al comprador, y después vemos qué pasa. Pero no hay ningún vínculo conmigo, porque él está negociando con Otro, no está negociando con nosotros”, aclaró Briatore.

Franco Colapinto, tras la presentación de su nuevo Alpine A526: "Estoy muy entusiasmado"

En el marco de la presentación, Colapinto explicó como afronta ser parte de los ensayos de pretemporada por primera vez en su carrera, en un contexto de relanzamiento para la escudería francesa. “Estamos listos. Es mi primera presentación en F1 es un placer estar acá. Es un día histórico estar acá en un Crucero así. Trabajamos muy fuerte todos, ingenieros, Pierre, todos”, afirmó.

La temporada 2025 había sido especialmente adversa para Alpine, que terminó última en el campeonato de Constructores y sin sumar puntos. Con la llegada de un nuevo reglamento técnico en la Fórmula 1 y el cambio de motorización, el equipo encara 2026 con expectativas renovadas y un proyecto que busca dejar atrás ese desempeño.

Franco Colapinto 2026 Colapinto se prepara para su primera temporada completa en la Fórmula 1. Alpine

El piloto de Pilar también subrayó la importancia de la pretemporada en su desarrollo deportivo. “Estoy muy entusiasmado. Por primera vez me voy a poder sacarle provecho a una pretemporada para prepararme de la mejor manera para un campeonato completo. Me siento muy involucrado con este proyecto”, señaló.

Al referirse a los cambios técnicos del A526 y a la incorporación del nuevo motor Mercedes, Colapinto destacó la magnitud de la transformación. “El auto de este año es muy diferente, es el cambio más grande que se hizo en mucho tiempo. Trabajamos muy fuerte el año pasado pensando en 2026, el foco estuvo puesto en esto. Tenemos el foco puesto en aprender del auto, es un chasis diferente. Tenemos que utilizar bien los tests para aprender mucho. Estoy muy motivado con tener una gran temporada”, concluyó.