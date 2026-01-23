Dos tenistas sudamericanos fueron detenidos en Brasil por gestos racistas en pleno partido + Seguir en









Luis David Martínez y Cristian Rodríguez fueron arrestados en Itajaí tras ser denunciados por insultos y muestras de odio contra un alcanza pelotas.

Luis David Martínez (Venezuela) y Cristian Rodríguez (Colombia) fueron detenidos luego de ser denunciados por gestos e insultos racistas durante un partido del Itajaí Challenger.

Dos tenistas sudamericanos fueron detenidos en Brasil luego de realizar gestos racistas en los cuartos de final del Itajaí Challenger. Los jugadores son Luis David Martínez, de Venezuela y Cristian Rodríguez, de Colombia, que fueron captados por las cámaras haciendo gestos de mono e insultando directamente a uno de los alcanza pelotas.

Tras la derrota de los tenistas sudamericanos preclasificados número uno, ambos jugadores abandonaron el recinto deportivo. El colombiano y el venezolano cayeron ante la dupla local, Igor Marcondes y Eduardo Ribeiroen, por 7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2. Sin embargo, las cosas no quedarían allí.

La organización del torneo Instituto Deportes, solicitó la intervención de la Policía Militar de Santa Catarina, que se acercó al hotel en donde se alojaba la pareja de tenistas, para detenerlos.

tenistas racismo Las autoridades brasileñas actuaron en el marco de la Ley n.º 7.716/89, que desde 2023 equipara los insultos raciales al delito de racismo, lo que los vuelve imprescriptibles y no sujetos a fianza. Las penas van de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas.

La policía arrestó primero a Luis David Martínez, de 36 años, tras identificarlo como el autor de los gestos racistas, y posteriormente también a Cristian Rodríguez, de 35, luego de que la víctima y un testigo ampliaran la denuncia en sede policial.

La legislación brasileña contra el racismo en el deporte se ha endurecido en los últimos años, eliminando mecanismos que anteriormente permitían evitar procesos penales. En el caso de Itajaí, la denuncia inicial fue reforzada por nuevos testimonios, lo que permitió avanzar con las detenciones a pesar de que ambos jugadores ya se habían retirado del club tras el encuentro. 2fcc121b-2559-4d8e-ad4a-3979f62e9a4d El proceso judicial abierto podría tener consecuencias más allá del plano penal. Martínez y Rodríguez ocupan actualmente los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles, respectivamente, y las acusaciones abren la puerta a posibles sanciones disciplinarias por parte del circuito profesional.

