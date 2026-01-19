Chelsea analizaría vender a Enzo Fernández: el estratosférico precio que le puso

El club inglés estaría dispuesto a negociar al mediocampista argentino si llega una oferta millonaria. París Saint-Germain y Real Madrid aparecen como los principales interesados.

Enzo Fernández se consolidó como uno de los pilares del Chelsea y en las últimas temporadas se transformó en referente del plantel, incluso portando la cinta de capitán cuando no está Reece James . Sin embargo, el club londinense estaría dispuesto a negociar su pase ante la llegada de una oferta abrumadora en el próximo mercado, un escenario que ya despertó el interés concreto de algunos grandes equipos.

La posibilidad tomó fuerza luego de que el diario L’Équipe revelara que el PSG identificó al volante argentino como un objetivo prioritario. Días después, medios británicos sumaron al Real Madrid como otro competidor de peso. Según el periodista Dean Jones , en declaraciones reproducidas por la BBC , el Chelsea “ estaría dispuesto a vender a Enzo Fernández al precio justo ”.

En Stamford Bridge, el mediocampista de 25 años , con contrato vigente hasta 2032 , era considerado hasta hace poco una pieza intocable . No obstante, la nueva realidad financiera del fútbol europeo y la necesidad de renovar la plantilla habrían modificado la postura del club. El objetivo sería recuperar la inversión realizada cuando llegó desde Benfica a cambio de 121 millones de euros (alrededor de u$s140 millones ).

Durante la última temporada, Fernández fue determinante en la UEFA Conference League y en el Mundial de Clubes , títulos que reforzaron su estatus dentro del equipo. Aun así, la dirigencia evalúa capitalizar uno de sus activos más valiosos para obtener liquidez y avanzar en nuevas incorporaciones.

En ese contexto, el Real Madrid aparece decidido a reforzar la mitad de la cancha tras la salida de Xabi Alonso del banco. Según medios españoles, el presidente Florentino Pérez busca evitar errores recientes, como el de 2025 , cuando el club dejó escapar a Martín Zubimendi , que terminó fichando por el Arsenal . Para la conducción merengue, Enzo Fernández sería “ la pieza final del rompecabezas ” de su nueva etapa galáctica.

Del otro lado, el PSG de Luis Enrique estaría dispuesto a desembolsar cerca de u$s150 millones para quedarse con el mediocampista argentino, de acuerdo con la información publicada por L’Équipe, lo que colocaría al club parisino en ventaja económica.

Mientras tanto, Fernández continúa siendo clave en un Chelsea que atraviesa un año de transición. Tras la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, el equipo mejoró su rendimiento: goleó 5-1 al Charlton Athletic por la FA Cup —con gol de penal del argentino—, cayó 3-2 ante Arsenal por la Carabao Cup y luego venció 2-0 al Brentford en la Premier League.

Ese último triunfo mantuvo a los Blues en la pelea por la Champions League. Con 34 puntos, marchan sextos, detrás de Liverpool (36) y Manchester United (35), mientras que el liderazgo pertenece al Arsenal con 50, seguido por Manchester City y Aston Villa con 43.

El próximo compromiso será decisivo: el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Pafos de Chipre por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League. Con 10 unidades y ubicados 13°, los de Londres necesitan ganar para meterse en zona de clasificación directa a octavos (puestos 1 al 8).