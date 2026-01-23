El líder de la Premier League está interesado en Julián Álvarez: los millones que pide el Atlético de Madrid

El Arsenal está explorando la posibilidad de fichar a Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid, para la próxima temporada. Conocé los millones que pide el club español para dejarlo ir.

El líder de la Premier League está interesado en Julián Álvarez: los millones que pide el Atlético Madrid

Desde Europa llegan novedades del mercado de pases que involucran a una estrella de la Selección Argentina como Julián Álvarez . El actual delantero del Atlético de Madrid es buscado por el Arsenal de Inglaterra para la próxima temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Andrea Berta , director deportivo del conjunto inglés, tiene fuertes lazos con el club español luego de ocupar el mismo cargo allí durante 12 años antes de arribar al norte de Londres en marzo pasado.

A su vez, el italiano mantiene una fuerte relación con el representante del futbolista, Fernando Hidalgo , y su entorno.

Berta fue clave en la negociación del pase del cordobés al club de España desde Manchester City por 95 millones de euros (111,6 millones de dólares) en agosto de 2024.

El delantero campeón del mundo tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (u$s587 millones), pero desde España sugieren que el Atlético de Madrid solo tendría en cuanta ofertas de más de 100 millones de euros (u$s117 millones).

El jugador surgido en River convirtió 40 goles en 85 partidos desde su llegada a Madrid, y su contrato tiene duración hasta 2030.

Cabe destacar que el Arsenal ya adquirió en el mercado pasado los servicios de otro centrodelantero como el sueco Viktor Gyökeres desde Sporting Lisboa. Por él pagó 74 millones de euros. Los otros jugadores que tienen los "Gunners" en ese puesto son el brasileño Gabriel Jesus y el alemán Kai Havertz.

A su vez, Barcelona también mostró interés en Julián Álvarez, pero sus persistentes dificultades financieras parecen complicar un potencial acuerdo de esta escala de millones de euros.