La exorbitante cláusula de rescisión que le puso el Atlético de Madrid a Giuliano Simeone

El extremo argentino renovó su contrato hasta junio de 2030 y el club madrileño lo blindó con un cifra impagable.

Atlético de Madrid oficializó la renovación de contrato de Giuliano Simeone hasta junio de 2030. El elenco español cerró la operación con una impactante cláusula de rescisión de 500 millones de euros, en una decisión tomada por la dirigencia colchonera para asegurar la continuidad del futbolista argentino de 23 años.

La noticia no sorprendió puertas adentro del club, pero sí marcó un punto de inflexión en la carrera del “Cholito”. Hace tiempo que Giuliano dejó atrás el rótulo de “hijo de” para construir un camino propio en la élite del fútbol español. Su irrupción definitiva en el primer equipo fue el resultado de constancia, versatilidad y una intensidad que encaja a la perfección con el ADN histórico del Atlético.

Capaz de recorrer la banda de punta a punta, presionar alto, retroceder para colaborar en defensa y atacar los espacios con decisión, Simeone se transformó en un engranaje imprescindible dentro de la estructura colectiva.

El club entendió que estaba ante uno de sus activos más valiosos. Por eso activó el llamado “operativo blindaje” y no dudó en apostar fuerte: un contrato a largo plazo y una cláusula de rescisión inédita para un futbolista surgido de las Inferiores rojiblancas.

La cifra, habitual solo para grandes estrellas consolidadas, refleja la confianza absoluta en su proyección y también funciona como un mensaje claro hacia el mercado, ante el interés que comenzó a despertar en otros equipos del continente.

Además, su crecimiento tuvo impacto más allá del club. Sus actuaciones le abrieron la puerta de la Selección argentina, un reconocimiento por parte de Lionel Scaloni que terminó de confirmar su evolución. Cuenta con grandes chances de estar convocado para el Mundial 2026. Con esta renovación, Atlético de Madrid no solo asegura a uno de sus jugadores más representativos del presente, sino que apuesta fuerte al futuro. Giuliano Simeone, con contrato largo y cláusula de súper estrella, dejó definitivamente de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada del "Colchonero".