La emocionante carta que subió un ayudante de Lionel Scaloni ante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina + Agregar ámbito en









Se trata de Matías Manna, quién en reiteradas ocasiones alzó su voz, o sus textos, para comunicar de una manera certera lo que pasó o estaba sucediendo en la Selección. En esta ocasión, le dedicó un posteo en redes sociales al astro argentino y un mensaje para las próximas generaciones.

Lionel Messi y Matías Manna, luego de salir campeones de la Copa América 2024. @Mannamatias

Matías Manna, videoanalista de la Selección argentina, aprovechó la oficialización de este martes sobre la despedida de Lionel Messi, el próximo 6 de octubre, para dedicarle una sentida carta en su cuenta de Instagram. Además, en ella deja ver lo importante que era para el grupo y lo que puede beneficiar su figura en el futuro.

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“Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: 'Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos'”, comenzó Manna. El videoanalista inició su camino en la Selección argentina antes de que Scaloni asumiera en el rol de director técnico. Y es que su primera experiencia en el predio de la AFA fue en 2017, bajo la dirección de Jorge Sampaoli.

Lionel Messi entrenando con la Selección argentina y Matías Manna detrás de él. @Mannamatias Posteriormente, cuando el entrenador del Mundial 2018 renunció y el pujatense asumió en el rol de interino, Manna fue una de las partes claves dentro del nuevo cuerpo técnico. Además del rol que ocupa desde 2017, también es colaborador táctico para preparar la previa de los partidos y el armado del propio equipo.

Continuando con el mensaje, escribió unas citas en referencia a las palabras que utilizaba Messi dentro del vestuario: “'Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes'. 'Volvimos a ser nosotros'”, contó.

Matías Manna junto a Pablo Aimar y Lionel Scaloni. Luego, agregó lo que significa para él esta despedida del astro argentino de la Selección argentina, que se dará el 6 de octubre en el Estadio Monumental, contra Benín: “En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello”.

"La Nuestra": el nuevo estilo táctico que plantea Manna para el futuro de la Selección argentina Uno de los puntos clave que resalta en la carta es el aspecto táctico. Cuando Messi parte sin balón a los espacios, encontrando huecos libres, lo asocia con un estilo de juego llamado “La Nuestra”, en una especie de viveza criolla para que los N°10 se acerquen, jueguen las pelotas con pases cortos y que la gente pueda decir “nosotros jugamos así”. El ejemplo perfecto que pone en cuestión, con un video, es el primer gol que le hace a Argelia en este último Mundial. Además, respecto al futuro de las generaciones venideras, sostuvo: “Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible”. El cuerpo técnico de la Selección argentina. Matías Manna a la derecha. Por último, en un cierre con un tono emocional, Manna concluyó: “Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con línea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción… Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego”, sentenció.