Lionel Messi desafía a los favoritos: aparece sexto en las apuestas y va por otro Balón de Oro

El argentino figura sexto entre los candidatos según las cuotas de las casas de apuestas, detrás de Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Khvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, tiene un argumento que puede cambiar la carrera: un Mundial extraordinario a los 39 años. La votación cierra el 28 de septiembre y el ganador se conocerá el 26 de octubre en Londres.

Lionel Messi figura sexto para las casas de apuesta entre los posibles candidatos a ganar el Balón de Oro.

La carrera por el Balón de Oro 2026 entró en su tramo decisivo y, a poco más de una semana del cierre de las votaciones, las casas de apuestas colocan a Lionel Messi fuera del podio de favoritos. El argentino aparece sexto, con una cuota de 24,60, muy por detrás de Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

La diferencia entre las posiciones, sin embargo, no significa que la candidatura de Messi esté fuera de la pelea. Al contrario: el rosarino llega a la definición con un argumento que ningún otro futbolista puede replicar de la misma manera. A los 39 años disputó su sexto Mundial, terminó con ocho goles y cuatro asistencias y llevó a Argentina hasta la final, en un torneo en el que España terminó consagrándose campeona.

Ese rendimiento vuelve a poner sobre la mesa una posibilidad que parecía improbable antes del torneo: que Messi pueda conquistar su noveno Balón de Oro, algo que ningún futbolista consiguió hasta ahora.

Las cuotas funcionan como una fotografía del mercado de apuestas, no como una anticipación de la decisión de los periodistas. Y esa fotografía ubica a Messi en el sexto lugar.

La tabla está encabezada por Kane, seguido por Yamal y Mbappé. Detrás aparecen Rodri y Kvaratskhelia, mientras que Messi se ubica inmediatamente después. En otra referencia actual de apuestas, Oddschecker también muestra el mismo orden en los seis primeros puestos, con Kane, Yamal, Mbappé, Rodri, Kvaratskhelia y Messi.

El argentino, sin embargo, tiene varios elementos para intentar revertir esa distancia.

El primero es el Mundial. Ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos significaron una participación directa en 12 de los 19 goles de Argentina durante el torneo. Además, Messi disputó su sexto Mundial y se convirtió en el primer futbolista en jugar seis ediciones de la Copa del Mundo.

El segundo argumento es su rendimiento con Inter Miami. Messi llegó a septiembre como uno de los máximos goleadores de la MLS 2026, con 18 goles, y mantuvo una producción ofensiva de primer nivel después del Mundial.

El tercero es el contexto del premio. La propia discusión alrededor del Balón de Oro vuelve a plantear cuánto debe pesar un Mundial y cuánto debe pesar el rendimiento individual durante toda la temporada. En esta edición, además, Messi puede ser considerado pese a desarrollar su carrera de clubes fuera de Europa.

Hay un obstáculo evidente: Argentina perdió la final ante España y Messi no fue campeón mundial en 2026. Eso lo diferencia de otros candidatos que pueden presentar un título mundial como parte central de su candidatura.

Pero también existe un dato que alimenta la posibilidad de una nueva consagración: Messi ya ganó el Balón de Oro en años mundialistas en los que no había ganado la Copa del Mundo. En 2010 ocurrió después del título de España, mientras que en 2014 el ganador fue Cristiano Ronaldo y en 2018 Luka Modric. Es decir, el Mundial pesa, pero no constituye por sí solo una condición automática.

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1. Harry Kane: el líder de las apuestas

Cuota: 1,61

Harry Kane aparece como el favorito más claro. El delantero inglés cerró la temporada 2025/26 con 61 goles y siete asistencias en 51 partidos con Bayern Múnich. Marcó 36 goles en la Bundesliga, fue máximo goleador por tercer año consecutivo y ganó la Bota de Oro europea. Además, Bayern conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

Su Mundial también aportó argumentos: Kane marcó seis goles en siete partidos y terminó con Inglaterra en el tercer puesto.

Su candidatura tiene una fortaleza muy clara: combina estadísticas individuales extraordinarias, títulos con su club y una actuación importante con su selección.

El punto de discusión está en el peso de las grandes noches internacionales. Bayern alcanzó las semifinales de la Champions League, pero no ganó el torneo, mientras que Inglaterra tampoco llegó a la final del Mundial.

Aun así, los números de Kane explican la enorme diferencia que muestran las apuestas: 61 goles con Bayern y 73 entre club y selección durante la temporada 2025/26.

2. Lamine Yamal: el campeón del mundo que desafía a Messi y Mbappé

Cuota: 3,79

Lamine Yamal es el segundo candidato en las apuestas y representa una candidatura completamente diferente.

El español llega con el título mundial de España y con una temporada consagratoria en Barcelona. Fue elegido mejor jugador de LaLiga 2025/26, competición que el conjunto catalán ganó con 94 puntos. Yamal terminó el campeonato con 16 goles y 12 asistencias.

Pero su candidatura no se apoya únicamente en los números. También está el impacto de su edad, su protagonismo en Barcelona y el papel que asumió con España.

El propio Yamal se colocó públicamente en la pelea y señaló a Mbappé como su principal rival. El francés respondió en la misma línea y también defendió su candidatura.

Para Yamal, el Mundial representa un elemento decisivo: España fue campeona y él estuvo en el centro de una generación que puede marcar una nueva era del fútbol internacional.

Su candidatura combina, por lo tanto, títulos, rendimiento individual y el componente simbólico de la aparición de una nueva superestrella.

3. Kylian Mbappé: el candidato de los números

Cuota: 6,90

Mbappé ocupa el tercer lugar, pero su candidatura presenta uno de los argumentos estadísticos más fuertes. El francés terminó la temporada como una máquina de marcar goles. Con Real Madrid anotó 25 goles en LaLiga y 15 en la Champions League, mientras que durante el Mundial volvió a ser protagonista y llevó su cuenta histórica en Copas del Mundo hasta los 22 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competición.

Su gran problema es el palmarés. Mbappé no ganó títulos importantes con Real Madrid durante la temporada ni conquistó el Mundial con Francia, que quedó eliminada por España en semifinales. Ese contraste entre producción individual y ausencia de títulos colectivos es uno de los principales argumentos de quienes colocan a otros candidatos por delante.

El propio Mbappé sostiene que eso no debería impedirle ganar porque se trata de un premio individual. Y su candidatura tiene justamente esa particularidad: es posiblemente el futbolista de la lista con el argumento goleador más difícil de ignorar.

En los once meses que treancurrieron desde diciembre de 2022 hasta octubre de 2023, Lionel Messi posó sus labios sobre dos esferas áureas, el globo terrestre de su primera Copa del Mundo conquistada con Argentina en Qatar y su octavo Balón de Oro en París. X

Una carrera que todavía puede cambiar

La distancia entre las cuotas y la votación final muestra que el Balón de Oro no está decidido. Los tres primeros tienen argumentos diferentes: Kane presenta una combinación de goles y títulos; Yamal suma Mundial, Barcelona y una irrupción generacional; Mbappé se apoya especialmente en sus cifras individuales.

Messi llega desde el sexto lugar de las apuestas, pero con un argumento que puede modificar la discusión: su actuación en el Mundial a los 39 años, su producción ofensiva y el peso histórico de volver a competir por el premio después de dos años fuera de la lista de candidatos.

La portada de L'Équipe, que colocó a Messi junto a Yamal, Mbappé, Kane y Ousmane Dembélé entre los nombres centrales de la carrera, también volvió a instalar al argentino en el debate público sobre el ganador. La elección editorial del medio francés no constituye una predicción oficial del resultado, pero muestra hasta qué punto Messi volvió a ocupar espacio en la conversación alrededor del premio.

El calendario es ahora determinante. Los 100 periodistas que participan de la votación deben definir sus elecciones antes del 28 de septiembre y la gala está prevista para el 26 de octubre en el London Palladium.

Y en esa carrera, Messi parte sexto para las casas de apuestas, pero tiene algo que las cuotas no pueden medir por completo: la posibilidad de convertir un Mundial extraordinario a los 39 años en el argumento para conseguir el noveno Balón de Oro de su carrera.