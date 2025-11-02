La grave lesión de Lisandro Magallán por un choque de cabezas en Vélez-Talleres







El defensor de Vélez chocó con Rick, el delantero brasileño de la T, y debió ser trasladado a la guardia del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía.

Lisandro Magallán sufrió un importante traumatismo

Lisandro Magallán encendió las alarmas en el partido de Vélez ante Talleres al inicio del segundo tiempo, cuando un fuerte choque de cabezas con Rick, delantero brasileño del equipo cordobés, derivó en una grave lesión para el defensor. Tras el impacto, Magallán recibió atención médica en el campo y fue trasladado de inmediato a un hospital para estudios complementarios.

Cómo se encuentra Lisandro Magallán Según informó Vélez a través de sus redes sociales, el jugador sufrió un traumatismo directo en el pómulo izquierdo y fue trasladado a la guardia del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde se realizaron tomografías computadas de cerebro y macizo facial. Los estudios confirmaron que Magallán presenta una fractura del arco cigomático.

Por la seriedad de la lesión y siguiendo los protocolos médicos por traumatismo de cráneo, el defensor quedó internado en observación, mientras que durante la semana se llevarán a cabo interconsultas para definir el tratamiento a seguir. Vélez confirmó que el jugador no volverá a jugar en lo que resta de la temporada, siendo una baja sensible para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, que contaba con él como titular indiscutido.

