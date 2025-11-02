Un choque brutal y múltiples paros cardíacos: el accidente que estremeció al mundo del motociclismo







El mundo del motociclismo observa de cerca la situación de uno de sus pilotos tras un terrible accidente durante el GP de Malasia.

El terrible accidente mantiene en vivlo a todos en el motociclismo por el mal momento que vive uno de los pilotos. Mirco Lazzari gp/Getty Images

Los deportes de motor conllevan varios riesgos a los que se exponen los pilotos a la hora de correr. Si bien las medidas de seguridad han crecido y los accidentes se han reducido bastante con los avances de las tecnologías, aún suceden, tal como pasó en Moto3.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el Gran Premio de Malasia, un durísimo accidente entre Noah Dettwiler y José Antonio Rueda dejó una imagen impactante. Tanto que uno de los protagonistas se encuentra peleando por su vida, manteniendo en vilo a todos después de la fuerte colisión.

Noah Detwiller Getty Noha Dettwiler se encuentra batallando por su vida tras el terrible accidente en Malasia. Getty El choque entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler que mantuvo a todos en vilo El accidente ocurrió cuando Noah Dettwiler avanzaba a baja velocidad, aunque aún se desconoce el motivo por el cuál tomó esta decisión. José Antonio Rueda se desplazaba hacia la zona de la parrilla de salida y colisionó contra el suizo.

Las primeras versiones del hecho señalan que el español había desviado su atención hacia el tablero de su moto y al levantar la vista ya era tarde para intentar una maniobra para esquivarlo. Los testigos del hecho aseguran que no han visto un golpe así en el último tiempo.

El estado actual del piloto suizo El más afectado por el accidente fue Noah Dettwiler, quién si bien está estable, aún se encuentra internado en estado crítico. Su padre reveló a los medios que durante las varias cirugías que se le realizaron en un hospital de Kuala Lumpur, sufrió múltiples paros cardíacos.

En los comunicados del equipo de Moto3, CIP Green Power, remarcaron la gravedad de la situación además de pedir respeto y privacidad para la familia del piloto. Actualmente, el suizo se encuentra intubado, luchando por su vida y manteniendo en vilo al mundo del deporte.

Temas MotoGP