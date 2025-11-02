Video: Neymar volvió al fútbol brasileño con una jugada que revolucionó las redes y está en boca de todos







En el empate 1-1 frente a Fortaleza en el estadio Vila Belmiro, el astro volvió a captar la atención del público y de los medios con un gesto técnico que ya es viral

Neymar volvió a jugar para Santos

El regreso de Neymar al Santos, tras 45 días de inactividad por lesión, fue uno de los grandes eventos del fin de semana en Brasil. En el empate 1-1 frente a Fortaleza en el estadio Vila Belmiro, el astro volvió a captar la atención del público y de los medios con un gesto técnico que ya es viral: un amague en la ejecución de un tiro libre directo que descolocó a la barrera rival y generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Neymar volvió al fútbol brasileño con una jugada que revolucionó las redes La jugada, que muchos bautizaron como el primer “tiro libre con paradinha”, mostró al delantero en plena forma y con su sello característico de improvisación y espectáculo. El disparo superó al muro, aunque el arquero Brenno logró desviarlo con una notable estirada. “Si llegaba a ser gol, tenían que hacerle una estatua”, escribió un fanático en X (ex Twitter), reflejando el entusiasmo que despertó el gesto técnico del crack paulista.

Neymar ingresó en el segundo tiempo, luego de una charla con el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, quien explicó: “Me dijo que quería ayudar, aunque solo pudiera jugar unos minutos. Lo probamos en la práctica y me demostró que estaba listo. Tomar la decisión fue fácil después de hablar con él”. En los 20 minutos que estuvo en cancha, el delantero fue decisivo: participó en la jugada del empate, entregó tres asistencias clave, provocó cuatro faltas y mostró su habilidad con varios regates que levantaron al público.

neymar Pese al impacto de su regreso, Santos sigue comprometido con la zona baja del Brasileirao: se ubica 16° en la tabla, apenas dos puntos por encima del descenso. “Neymar absorbe la presión que viven sus compañeros. Siente el momento del club y quiere ser parte de la solución”, destacó Vojvoda tras el partido.

La continuidad del jugador en el club todavía no está garantizada. Según ESPN Brasil, la dirigencia evalúa su situación de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, Neymar busca recuperar ritmo y confianza con la mirada puesta en el Mundial 2026 y en la consideración de Carlo Ancelotti, técnico de la selección brasileña.

El próximo partido del Santos será ante Palmeiras, en el Allianz Parque, donde el césped sintético podría influir en la decisión sobre si Neymar vuelve a ser titular o continúa sumando minutos de manera progresiva. Más allá del resultado, su regreso dejó una certeza: el fútbol brasileño volvió a tener su gran espectáculo en escena.

