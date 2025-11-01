Por primera vez en su historia, Newman es campeón del Top 12 de la URBA







El Cardenal derrotó al SIC por 15-3 en La Catedral del Rugby, ubicada en Acassuso. Mauricio Macri festejó en redes sociales.

Con dos tries, el Newman dio vuelta una final disputada. URBA

Histórico: en su 50° aniversario, Newman consiguió por primera vez el campeonato del Top 12 de la URBA, el torneo más prestigioso del rugby argentino. Fue derrotando al poderoso SIC por 15 a 3, desatando la celebración en toda la la localidad de Benavídez.

La final se disputó en La Catedral del Rugby, ubicada en Acassuso. Los 20 minutos iniciales fueron de paridad plena y lo único que alteró el juego fue la amonestación de Acosta en el SIC y la expulsión de Santarelli en Newman. Finalmente, un penal de Santiago Pavlovsky rompió el cero a favor de los sanisidrenses, pero el Cardenal respondió rápidamente por la misma vía con Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Sobre el cierre del primer tiempo, un try de Marcelo Brandi le dio la primera luz de ventaja al equipo de Benavídez, que contuvo a su rival en toda la segunda mitad para sostener la escueta diferencia. A veinte minutos del final, el pilar Bautista Bosch apoyó en el ingoal para estirar la ventaja del Newman, que rompió el maleficio y tiene su primera corona de la URBA.

Newman Campeón URBA 2025 Los jugadores de Newman desataron su alegría junto a los fanáticos del club. URBA Uno de los hinchas más emblemáticos de la institución, el expresidente Mauricio Macri, se hizo eco del campeonato. "Tremenda alegría! Un día histórico para Newman!!", escribió en sus redes sociales.

Final de la URBA 2025: formaciones y conversiones Newman (15): Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (cap); Rodrigo Díaz de Vivar, Joaquín de la Vega y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey y Pablo Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.

Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O'Connor. Ingresaron: Beltrán Salese, James Wright, Fermín Perkins, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta y Cruz Ulloa. Suplentes: Lucas Nava y Florencio Llerena. SIC (3): Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán (cap) y Jacinto Campbell; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese; Tomás Meyrelles, Santos Fernández de Oliveira y Andrea Panzarini; Manuel Curuchaga y Ciro Plorutti; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini. Entrenadores: Eduardo Victorica y Gonzalo Longo. Ingresaron: Francisco Calandra, Tomás Legarre Matera y Franco Delger. Suplentes: Tadeo Ledesma Arocena, Ignacio Villegas, Juan Soares Gache y Santos Rubio. Puntos en el Primer Tiempo: 21', Penal de Pavlovsky (S); 34', Penal de Gutiérrez Taboada (N); 39', Try de Brandi (N).

Amonestado: 12' Acosta (S). Expulsado: 18' Santarelli (N). Puntos en el Segundo Tiempo: 20', Try de Bosch (N); Conversión de Gutiérrez Taboada (N). Árbitro: Tomás Bertazza. Asistentes: Pablo Deluca (h.) y Mauro Rossi. TMO: Lucas Galán y Maximiliano Miranda.

