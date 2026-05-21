Récord imbatible: Dibu Martínez ganó todas las finales que disputó en su carrera tras consagrarse con Aston Villa + Agregar ámbito en









El arquero argentino volvió a consagrarse con Aston Villa y mantiene una marca impecable en partidos decisivos a nivel de clubes y Selección.

Dibu Martínez mantiene un récord perfecto en finales entre clubes y la Selección argentina. @Argentina / X

Emiliano “Dibu” Martínez construyó un récord soñado en el fútbol mundial al ganar las siete finales que disputó como profesional. La última conquista llegó con el Aston Villa en la Europa League, donde el equipo inglés goleó 3-0 a Friburgo en Estambul y volvió a levantar un título internacional después de más de cuatro décadas.

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La consagración en Turquía confirmó una estadística impactante: Martínez nunca perdió una final. Desde sus primeros títulos con Arsenal hasta las conquistas históricas con la Selección argentina y ahora con Aston Villa, el arquero marplatense transformó cada definición en una celebración.

La historia comenzó en la FA Cup 2020, cuando Arsenal venció 2-1 al Chelsea en plena pandemia. Meses más tarde, el Dibu volvió a festejar tras conquistar la Community Shield ante Liverpool en una definición por penales.

DIBU MARTINEZ El arquero argentino ganó las siete definiciones por títulos que disputó en su carrera. Con la Selección argentina, la racha se volvió todavía más impresionante. Martínez fue campeón de la Copa América 2021 frente a Brasil, levantó la Finalissima tras el 3-0 contra Italia y quedó para siempre en la historia con el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina derrotó a Francia en una final inolvidable. Luego llegó la Copa América 2024 frente a Colombia y ahora la reciente Europa League con Aston Villa.

El Dibu ya piensa en el Mundial 2026 Tras la consagración, Martínez dejó en claro el vínculo emocional que mantiene con Aston Villa y destacó el trabajo realizado durante toda la temporada para alcanzar el título europeo. “Aston Villa es como mi familia. Cada vez que juego defiendo el arco del Aston Villa y lo hago con mucho orgullo”, expresó el arquero argentino después de los festejos en Estambul. dibu martinez festejo aston villa.jpg El Dibu sumó un nuevo título internacional antes del Mundial 2026. @AVFCOfficial El Dibu también reveló que disputó la final con un dedo roto de una de sus manos, aunque todo indica que la lesión no afectará su preparación para el Mundial 2026, donde Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar. A corto plazo, el arquero ya tiene otro desafío en el horizonte: la Supercopa de Europa, que Aston Villa disputará en agosto frente al ganador de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal. Allí, Martínez buscará extender una marca que ya parece imposible de romper: siete finales jugadas, siete finales ganadas.