Franco Colapinto pidió disculpas tras sus críticas a España luego de la final del Mundial contra Argentina + Agregar ámbito en









El piloto argentino de Alpine se refirió a la polémica en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría y explicó sus dichos sobre los aficionados del país europeo.

Franco Colapinto. Gentileza: Motorsport

Franco Colapinto se disculpó con los hinchas españoles luego de las críticas que había realizado tras la final del Mundial, en la que la Selección argentina cayó ante España. El piloto de Alpine hizo referencia al tema este jueves durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde compartió espacio con Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

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Los dichos que motivaron la polémica habían surgido días antes, en una entrevista con ESPN. Allí, Colapinto había cuestionado a los hinchas españoles por la manera en que festejaron el título mundial obtenido en Nueva Jersey.

Qué dijo Colapinto sobre los hinchas españoles En esa entrevista, el pilarense expresó su malestar por la derrota argentina en la final. "Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente... Ahora, de repente, se ponen la camiseta cuando ganan; no se la ponen antes. Es una vergüenza", había disparado.

También apuntó contra el repertorio de cánticos de los hinchas españoles y relató un episodio puntual: "No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y, encima, no les prendía el fuego".

Franco Colapinto. Colapinto pidió disculpas a España en la conferencia de Hungaroring La retractación se dio el jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría, cuando Hamilton le preguntó por el resultado del Mundial. "¿Estás deprimido por el partido? Está bien. Estamos aquí para vos, amigo", le dijo el heptacampeón, lo que le abrió la puerta a Colapinto para la autocrítica.

"Mis entrevistas este fin de semana no han estado bien. Los españoles me están odiando. Así que te amo, España. Y perdón por mis comentarios", reconoció el piloto argentino, sentado junto a Alonso y Sainz. Pese al pedido de perdón, Colapinto no se privó de un nuevo comentario sobre el folclore futbolero español: "Pero ustedes necesitan mejorar las canciones. Son aburridas". En esa misma conferencia, Colapinto felicitó a Alonso y Sainz por el título mundial, mientras remarcaba su orgullo de ser argentino.