Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto luego de su accidente en el Gran Premio de Hungría + Agregar ámbito en









El argentino se despistó en una de las prácticas y el director del equipo francés le mostró su apoyo en redes sociales.

Franco Colapinto se equivocó y Flavio Briatore salió a apoyarlo.

Franco Colapinto no arrancó con el pie derecho este fin de semana en el circuito de Hungría: no participó de la primera práctica y en la segunda chocó contra la barrera de neumáticos a tan solo media hora de haber arrancado.

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Ante esto, Flavio Briatore, Team Principal de Alpine, salió a defenderlo de las críticas en redes sociales: “Seguimos adelante, Franco”, subió en Instagram, con un video hablando con el argentino luego de que sucediera este siniestro.

Briatore y Colapinto. @AlpineF1Team Además, en el comunicado oficial del equipo francés que informaba que Colapinto había chocado y se encontraba en perfectas condiciones, le comentó: “Mañana es un nuevo día, Franco”, debido a que los sábados son los días de clasificación en la Fórmula 1 para la carrera del domingo.

Por qué fue un mal día para Colapinto El pilarense hizo un trompo en su primera salida a pista para hacer tiempos competitivos, justo cuando estaba por cerrar la vuelta en la última curva. El auto, al igual que el de los demás competidores, no estuvo seguro durante toda la jornada por las bajas temperaturas, motivo por el cual las ruedas no se adhirieron a la perfección en el circuito.

Paul Aron el la FP1 @F1Sutton Además, no pudo participar de la primera práctica libre porque su lugar lo ocupó el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escudería francesa. De acuerdo con la normativa vigente en la máxima categoría del automovilismo, cada equipo de la parrilla tiene la obligación de otorgar cuatro sesiones de práctica por temporada a pilotos considerados rookies –dos por cada corredor titular– y en esta ocasión le tocó al argentino.

Colapinto y la necesidad de ganar confianza En esta última carrera antes del receso por el verano europeo, Colapinto intentará sumar más puntos para demostrar que se merece un asiento para el año que viene, debido a que todavía no tiene asegurada la butaca para el 2027, mientras que su compañero, Pierre Gasly, hace poco firmó hasta el final de la temporada 2028. Colapinto con sus fanáticos en la previa de las prácticas en Hungría. @f1sutton En conferencia de prensa, antes de que comience la acción en el Hungaroring, el joven de 23 años habló sobre esta situación: “Solo estoy enfocado en conducir y estoy contento este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Solo estoy enfocado en estas pocas carreras y haciendo mi mejor esfuerzo con el equipo, tratando de mejorar el auto. Es nuestro enfoque principal. Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros, con todos los rumores (respecto a los periodistas). Ni siquiera sé una cuarta parte de lo que ustedes saben, así que no deberían preguntarnos”, aseguró. El fin de semana de Colapinto Luego de no estar presente en la primera práctica y apenas rodar en la segunda, el argentino volverá a la pista este sábado para definir su lugar en la parrilla de salida del domingo, aunque antes deberá disputar la tercera y última práctica del fin de semana. El sábado la acción comenzará muy temprano ya que a las 7.30 de la mañana se realizará el tercer entrenamiento, donde los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Hungría está programada para el domingo a las 10 de la mañana.