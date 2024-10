La insólita confesión del arquero de Barcelona: "Fumo y no es asunto de nadie"

Wojciech Szczesny, que estaba retirado, fue consultado sobre su vicio y negó que no lo afecta para nada. "¿Por qué buscan historia que realmente no importan?", criticó.

El arquero del Barcelona Wojciech Szczesny reveló que fuma tabaco siendo jugador de fútbol profesional y que "no cambiará" su vida personal porque "no le afecta a nadie".

"¿Qué puedo decirle a los hinchas sobre el tabaco? Absolutamente nada. Hay cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta en lo que hago en el campo de fútbol", aseguró el polaco en una entrevista para Mundo Deportivo.

El arquero polaco de 34 años, de último paso por Juventus de Italia, salió del retiro para reemplazar al alemán Marc-André Ter Stegen en el Barcelona, quien se rompió el tendón rotuliano y se perderá lo que resta de la temporada.

"Trabajo el doble de duro y no lo hago delante de los niños para no tener una mala influencia sobre ellos. Quiero ser juzgado como arquero. ¿Por qué buscar historias que realmente no importan?", agregó Szczesny sobre su vicio que, a pesar de que no está bien visto en los deportistas, muchos lo hacen.

Y concluyó: "Si alguien piensa que cambiaré cómo soy en mi vida personal, puede pensar otra vez".