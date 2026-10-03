El mensaje de Franco Colapinto en la previa a la carrera del GP de Bahréin: "Con confianza en el ritmo" + Agregar ámbito en









El pilarense largará anteúltimo tras recibir 15 posiciones de penalización. También se mostró confiado al sostener que "irán por un buen domingo".

El argentino se mostró confiado y expresó: “Largamos del fondo por las penalizaciones, pero con confianza en el laburo que hicimos y en el ritmo que tenemos”. Instagram

El piloto Franco Colapinto se prepara para una nueva carrera de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin. El pilarense largará anteúltimo tras recibir 15 posiciones de penalización entre el premio de Azerbaiyán y este fin de semana.

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El argentino se mostró confiado por dar vuelta a la situación y compartió un posteo en Instagram donde expresó: “Largamos del fondo por las penalizaciones, pero con confianza en el laburo que hicimos y en el ritmo que tenemos”.

El mensaje de Franco Colapinto en la previa a la carrera del GP de Bahréin: "Con confianza en el ritmo" El posteo comenzó con una frase también sugestiva: “Linda carrerita se viene, vamos por un buen domingo, a remarrrr. Luego de la clasificación, aseguró que se siente bien y con la expectativa para poder remontar desde los últimos puestos en la largada.

El argentino no necesitó utilizar muchos juegos de neumáticos por ya saber que iba a largar en la última fila de la grilla. Pese a esto, pudo avanzar a la Q2 y terminó 15° en la clasificación del GP de Bahréin.

View this post on Instagram El objetivo, según Colapinto, es claro: “Hay que ir para adelante, es el objetivo que tenemos para la carrera de mañana”. El piloto de 23 años remarcó que el equipo intentará sacar el máximo provecho del ritmo del auto y que la clave estará en optimizar las oportunidades que ofrece el circuito.

Franco Colapinto contó qué pasó después del choque en Bakú: su charla con Flavio Briatore y el cruce con Lando Norris Franco Colapinto habló por primera vez en profundidad sobre las consecuencias del accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde quedaron fuera de carrera Pierre Gasly y Lando Norris. En la previa de su próximo compromiso, el argentino reveló cómo fueron las conversaciones internas en Alpine y respondió a las repercusiones que generó el episodio. El piloto reconoció su responsabilidad por lo ocurrido, aunque descartó que atraviese su peor momento desde que llegó a la Fórmula 1. “No lo creo, hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendes”, sostuvo.