La lista negra de Marcelo Gallardo en River: los históricos y los jugadores que no continuarían en 2026 + Seguir en









En la vuelta a los entrenamientos tras la eliminación del Torneo Clausura, el entrenador mantuvo charlas con varios futbolistas que ya no seguirán en el club a fin de año, entre ellos, cuatro próceres de Madrid.

La lista negra de Gallardo en River: los históricos y los jugadores que no continuarían en 2026.

Marcelo Gallardo tomó sus primeras decisiones fuertes pensando en el River de 2026. El entrenador se reunió individualmente con algunos jugadores y les comunicó que no serán tenidos en cuenta o no seguirán la próxima temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con Enzo Pérez como el más destacado, varios héroes en Madrid dejarían el ‘Millonario’ de cara a 2026. Los otros son: Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco.

Además, Miguel Borja y Federico Gattoni también finalizan sus contratos con River y tampoco continuarán.

gallardo enzo perez Por fuera de los que fueron comunicados esta mañana, en el mercado de pases también habría más bajas. Una de ellas es la de Paulo Díaz, quien mantiene un vínculo contractual hasta 2027, pero buscará ser transferido.

Por otra parte, se escucharán ofertas por Facundo Colidio, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli.

El caso de Giuliano Galoppo es diferente: no se cumplieron los objetivos para activar la obligación de compra, pero la intención es comprarle su pase a San Pablo, de Brasil, que pretende quedarse con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.