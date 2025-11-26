Los 10 jugadores que podrían irse de River tras un pésimo año

Tras la eliminación en los Playoffs del Torneo Clausura 2025 por 3-2 frente a Racing, se dio a conocer que River podría desprenderse de diez jugadores de su plantel profesional de cara a la próxima temporada.

El listado está encabezado por cuatro futbolistas que integraron el plantel campeón de la Copa Libertadores 2018 , quienes se marcharán al finalizar sus contratos: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo “Pity” Martínez .

En cuanto a las salidas más esperadas, el centrodelantero colombiano Miguel Ángel Borja también concluirá su vínculo y la institución no tiene previsto ofrecerle una renovación. Además, el defensor Paulo Díaz fue incluido entre los transferibles, por lo que la nueva dirigencia del “Millonario” buscará ubicarlo en otro club en el corto plazo.

Por otra parte, el mediocampista Giuliano Galoppo es la única incógnita para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo . El jugador deberá volver a Sao Paulo al no haber cumplido los objetivos estipulados en su contrato, aunque River no descarta iniciar nuevas negociaciones para intentar retenerlo de cara a la próxima campaña.

Más allá de la reestructuración del plantel, en Núñez reconocen que el 2025 fue un año para el olvido. La eliminación temprana en los Playoffs, la irregularidad a lo largo del Clausura y la falta de respuestas en los momentos decisivos expusieron un ciclo que no logró sostener el rendimiento esperado. La ausencia de títulos, un hecho inusual para la institución en la última década, terminó de acelerar las decisiones dirigenciales.

Con este panorama, River se enfoca en una profunda renovación para intentar recomponer su imagen en la próxima temporada. La dirigencia y el cuerpo técnico consideran indispensable rearmar la base futbolística y recuperar la competitividad perdida, con el objetivo de volver a pelear por los trofeos que en 2025 nunca llegaron. El desafío será mayúsculo y marcará el inicio de una nueva etapa en el club.

La lista de los diez jugadores que se van de River

Enzo Pérez (finaliza vínculo - libre)

Milton Casco (finaliza vínculo - libre)

Ignacio Fernández (finaliza vínculo - libre)

Gonzalo Martínez (finaliza vínculo - libre)

Miguel Borja (finaliza vínculo - libre)

Federico Gattoni (finaliza vínculo - vuelve a Sevilla)

Paulo Díaz (buscarán venta)

Fabricio Bustos (buscarán venta)

Facundo Colidio (buscarán venta)

Sebastián Boselli (buscarán venta)

La única duda