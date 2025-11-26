Galarza Fonda pidió disculpas a todo River tras la eliminación y asumió su error en las redes + Seguir en









El futbolista paraguayo reconoció su error fatal en la eliminación de River ante Racing, expresó su compromiso con el “Millonario” y buscará recuperarse para ganarse un lugar en la próxima temporada.

Después de la dura eliminación de River en los Playoffs del Torneo Clausura, el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda publicó un pedido de disculpas dirigido a todos los hinchas del club.

En la descripción de un posteo en blanco y negro en sus redes sociales, Galarza escribió: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión”.

image “Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser”, cerró el mediocampista, acompañado por dos emoticones de corazones, uno rojo y otro blanco.

El pedido de disculpas llegó luego de una de las jugadas más comentadas del partido ante Racing: en el último minuto, Galarza tuvo la posibilidad de rechazar la pelota que derivó en el tercer gol del rival, pero no logró despejarla y la acción terminó por sentenciar la eliminación de River. Esa situación generó fuertes críticas en redes sociales y amplificó el malestar de los hinchas, que todavía digieren la caída en los Playoffs.

Consciente del impacto de ese error y del difícil momento institucional que atraviesa el club, el mediocampista optó por asumir la responsabilidad y enviar un mensaje directo a los simpatizantes. El gesto fue bien recibido por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico, que valoran su actitud autocrítica en un contexto de alta tensión.

Ahora, Galarza buscará recuperarse anímicamente y ganarse un lugar en el nuevo "Millonario” que intentará reconstruirse para la próxima temporada.