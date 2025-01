La llamativa afirmación de Verón: "Ni yo sé el detalle del acuerdo con Gillett"

Justamente, en los últimos meses del 2024, el club platense presidido por el ídolo Juan Sebastián Verón avanzó en un acuerdo con el grupo inversor del magnate Foster Gillett y, en estos últimos días, generó revuelo con la activación de la cláusula de rescisión que el mediocampista Cristián Medina tenía con Boca, operación que quedó estancada por el depósito desde una cuenta no permitida por la FIFA, y la llegada del delantero Lucas Alario desde el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

En medio de este contexto de incertidumbre de los socios de Estudiantes de La Plata por los puntos grises que tiene el acuerdo, fue nuevamente Verón el que salió a respaldar la sociedad con Gillett tras los dichos del Presidente de la Nación, Javier Milei, en los que afirmó que el club será una Sociedad Anónima Deportiva.

"Le estamos dando el marco legal al acuerdo para que trabajemos en conjunto. Vamos a conformar una sociedad con el inversor. El negocio es en base al fútbol. Se pulieron varios puntos del acuerdo marco. La letra chica, ni siquiera yo la sé. Está bien que haya un contrapunto dentro de la Comisión Directiva", declaró el dirigente del ´Pincha´ en vísperas de la asamblea de socios de principios de febrero que deberá aprobar el acuerdo con el grupo inversor que ya desembolsó el dinero sin importar la decisión de la masa societaria.

Además, Verón reconoció que hay diferencias en la Comisión Directiva de Estudiantes en torno a este acuerdo: "Se aferran a un club de otra época. No me parece sano que nos perdamos esta oportunidad. Muchos se aferran al club de otra época, pero Estudiantes necesita otra cosa para crecer".

"Siempre vas a tocar intereses, yo no tengo nada contra nadie. Mis negocios van por otro lado, no están acá. Yo no le debo nada a nadie, me pueden investigar. No quiero entrar en nombres de quién respeta las reglas y quién no. Todos somos parte de esto y todos queremos que los clubes tengan mejores recursos", agregó el ex jugador de la Selección argentina.

Por último, el campeón de la Copa Libertadores de América 2009 con el club platense comentó como continuará su gestión en caso de que no se apruebe el acuerdo: "Si los socios no aprueban el acuerdo, seguiré trabajando hasta el final de mi gestión. Siento que si no se aprueba es por detalles, lejos estamos de querer hacerle daño al club".