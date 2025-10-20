Donald Trump anunció que planea sellar un pacto comercial con Xi Jinping y viajar a China el año que viene







El mandatario estadounidense dijo que el pacto comercial con el líder chino está “más o menos planeado” y que busca fortalecer los lazos tras las tensiones arancelarias.

Donald Trump confirmó que planea reunirse con Xi Jinping este mes y viajar a China a comienzos de 2026 para sellar un nuevo acuerdo comercial. Turkiye Today

Donald Trump anunció su intención de sellar un acuerdo comercial con Xi Jinping durante este mes en Corea del Sur y confirmó que viajará a China a comienzos del próximo año. El expresidente estadounidense aseguró que las conversaciones con su par asiático están “más o menos planeadas” y confió en alcanzar un pacto “fuerte y beneficioso” para ambas potencias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una recepción en la Casa Blanca al primer ministro australiano, Anthony Albanese, Trump declaró que su objetivo es “cerrar un acuerdo comercial justo con Beijing” y aseguró que las relaciones bilaterales podrían estabilizarse luego de meses de tensiones por los aranceles y las restricciones tecnológicas.

El anuncio se da en el marco de una reciente disputa arancelaria entre Washington y Pekín, que generó incertidumbre en los mercados internacionales. Trump, sin embargo, minimizó las tensiones y expresó optimismo sobre el futuro de las negociaciones.

El encuentro entre ambos líderes está previsto para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur. Será la primera reunión directa entre Trump y Xi desde el inicio del segundo mandato del republicano, y buscará establecer nuevas reglas sobre transferencia de tecnología y acceso a los mercados.

Noticia en desarrollo.-