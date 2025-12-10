Se define la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca: cumbre clave con Juan Román Riquelme + Seguir en









Tras las críticas que recibió por parte de los hinchas por la eliminación ante Racing, el presidente de Boca se reunirá con el entrenador para analizar el futuro.



El plantel de Boca ya fue licenciado hasta el inicio de la pretemporada y en estas horas se definirá el destino de Claudio Úbeda como entrenador. Se espera que en el transcurso del día, el "Sifón" tenga una reunión decisiva con Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza para terminar de pulir los detalles de su continuidad.

A pesar de las dudas que se generaron por el polémico cambio del "Changuito" Zeballos y la falta de reacción del DT en la derrota ante Racing, la postura del presidente de Boca no se habría modificado. Por eso, en la cumbre le ofrecería a Úbeda permanecer en el cargo durante 2026.

Cabe recordar que cuando Miguel Ángel Russo volvió para su tercer ciclo en el club, lo hizo con Úbeda y con Juvenal Rodríguez. La muerte de Miguel dejó al "Sifón" al mando, pero con solo un asistente. Por eso, Riquelme le propondrá sumar un ayudante de campo más, que sería elegido por él.

ubeda Actualmente, Úbeda está ligado al club hasta junio de 2026, pero como ayudante del cuerpo técnico. Habrá que ver si se mantiene ese vínculo, o si las dos partes llegan a un nuevo acuerdo hasta diciembre del año entrante para que el DT tenga su cargo formal.

A pesar de la eliminación en semifinales ante la Academia, a Úbeda le valoran su manejo de grupo y la simpleza de su mensaje. Tras un año difícil, con él en el banco Boca se acomodó e hilvanó seis triunfos seguidos y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, el gran objetivo del club.