La mujer de un campeón del mundo amenazó con brindar "información oculta" de la Selección Argentina

La mujer de Palacios vendió la camiseta para pagar una deuda del departamento

Según su explicación, tomó la tajante determinación para pagar una deuda de un inmueble en Tigre: "El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania".