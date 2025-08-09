PAMI actualizó la lista de hospitales exclusivos para sus afiliados disponibles en agosto 2025







La obra social para adultos mayores informó sobre los establecimientos y centros de salud exclusivos del organismo.

La lista actualizada de los hospitales de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una red de hospitales y centros de salud propios. Estos establecimientos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores. La obra social para adultos mayores ofrece una amplia gama de servicios médicos y garantiza una atención de calidad para sus más de 5 millones de afiliados.

Los centros de salud de PAMI están diseñados para facilitar el acceso a las prestaciones médicas. Estos efectores brindan una atención integral que incluye medicamentos gratuitos, profesionales capacitados y centros de salud exclusivos. Los afiliados pueden acceder a todos los servicios, hospitales y clínicas que ofrece la entidad de manera gratuita.

En estos centros, los afiliados encontrarán médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles. Estos centros priorizan las necesidades y urgencias de los afiliados y brindan respuestas rápidas y atención de calidad.

La lista de hospitales y centros de salud propios de PAMI incluye:

Hospital Bernando Houssey en Mar del Plata Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774

Dirección de los consultorios externos: Fleming 98

Guardia externa 24 horas: Fleming 50

Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290. Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA Dirección del edificio principal: La Rioja 951

Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.

Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar. Policlínico PAMI I y II en Rosario PAMI I Dirección del edificio principal: Sarmiento 373

Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar. PAMI II Dirección: Olivé 1159

Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar. Hospital del Bicentenario en Ituzaingó Dirección: Coronel Brandsen 2898

Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400

Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial. Hospital PAMI en Hurlingham Dirección: Gral. O Brien 480

Solicitud de turnos: 011 4088-5573 Clínica PAMI en Lanús Dirección: Flores de Estrada 5248

Solicitud de turnos: 011 4239-7400 Los afiliados pueden solicitar turnos a través de los números telefónicos proporcionados o de manera presencial en los centros de salud. También pueden acceder al sistema de turnos en línea a través del sitio web de PAMI. Estos hospitales y centros de salud están diseñados para brindar una atención integral y de calidad a los adultos mayores afiliados a PAMI.

