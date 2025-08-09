SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de agosto 2025 - 13:30

PAMI actualizó la lista de hospitales exclusivos para sus afiliados disponibles en agosto 2025

La obra social para adultos mayores informó sobre los establecimientos y centros de salud exclusivos del organismo.

La lista actualizada de los hospitales de PAMI.

La lista actualizada de los hospitales de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una red de hospitales y centros de salud propios. Estos establecimientos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores. La obra social para adultos mayores ofrece una amplia gama de servicios médicos y garantiza una atención de calidad para sus más de 5 millones de afiliados.

Los centros de salud de PAMI están diseñados para facilitar el acceso a las prestaciones médicas. Estos efectores brindan una atención integral que incluye medicamentos gratuitos, profesionales capacitados y centros de salud exclusivos. Los afiliados pueden acceder a todos los servicios, hospitales y clínicas que ofrece la entidad de manera gratuita.

Informate más
pami.jpg

PAMI: hospitales exclusivos habilitados en agosto

La obra social pública de los adultos mayores cuenta con hospitales y centros de salud exclusivos para sus afiliados. Estos establecimientos están equipados con tecnología de última generación y profesionales especializados en las necesidades de las personas mayores. Los jubilados y pensionados pueden acceder a todos los servicios, hospitales y clínicas que ofrece la entidad de manera gratuita.

En estos centros, los afiliados encontrarán médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles. Estos centros priorizan las necesidades y urgencias de los afiliados y brindan respuestas rápidas y atención de calidad.

La lista de hospitales y centros de salud propios de PAMI incluye:

Hospital Bernando Houssey en Mar del Plata

  • Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774
  • Dirección de los consultorios externos: Fleming 98
  • Guardia externa 24 horas: Fleming 50
  • Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290.

Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA

  • Dirección del edificio principal: La Rioja 951
  • Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.
  • Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Policlínico PAMI I y II en Rosario

PAMI I

  • Dirección del edificio principal: Sarmiento 373
  • Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
  • Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

PAMI II

  • Dirección: Olivé 1159
  • Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Hospital del Bicentenario en Ituzaingó

  • Dirección: Coronel Brandsen 2898
  • Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400
  • Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.

Hospital PAMI en Hurlingham

  • Dirección: Gral. O Brien 480
  • Solicitud de turnos: 011 4088-5573

Clínica PAMI en Lanús

  • Dirección: Flores de Estrada 5248
  • Solicitud de turnos: 011 4239-7400

Los afiliados pueden solicitar turnos a través de los números telefónicos proporcionados o de manera presencial en los centros de salud. También pueden acceder al sistema de turnos en línea a través del sitio web de PAMI. Estos hospitales y centros de salud están diseñados para brindar una atención integral y de calidad a los adultos mayores afiliados a PAMI.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias