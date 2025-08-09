El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una red de hospitales y centros de salud propios. Estos establecimientos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores. La obra social para adultos mayores ofrece una amplia gama de servicios médicos y garantiza una atención de calidad para sus más de 5 millones de afiliados.
PAMI actualizó la lista de hospitales exclusivos para sus afiliados disponibles en agosto 2025
La obra social para adultos mayores informó sobre los establecimientos y centros de salud exclusivos del organismo.
Los centros de salud de PAMI están diseñados para facilitar el acceso a las prestaciones médicas. Estos efectores brindan una atención integral que incluye medicamentos gratuitos, profesionales capacitados y centros de salud exclusivos. Los afiliados pueden acceder a todos los servicios, hospitales y clínicas que ofrece la entidad de manera gratuita.
PAMI: hospitales exclusivos habilitados en agosto
La obra social pública de los adultos mayores cuenta con hospitales y centros de salud exclusivos para sus afiliados. Estos establecimientos están equipados con tecnología de última generación y profesionales especializados en las necesidades de las personas mayores. Los jubilados y pensionados pueden acceder a todos los servicios, hospitales y clínicas que ofrece la entidad de manera gratuita.
En estos centros, los afiliados encontrarán médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles. Estos centros priorizan las necesidades y urgencias de los afiliados y brindan respuestas rápidas y atención de calidad.
La lista de hospitales y centros de salud propios de PAMI incluye:
Hospital Bernando Houssey en Mar del Plata
- Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774
- Dirección de los consultorios externos: Fleming 98
- Guardia externa 24 horas: Fleming 50
- Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290.
Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA
- Dirección del edificio principal: La Rioja 951
- Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.
- Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Policlínico PAMI I y II en Rosario
PAMI I
- Dirección del edificio principal: Sarmiento 373
- Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
- Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
PAMI II
- Dirección: Olivé 1159
- Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Hospital del Bicentenario en Ituzaingó
- Dirección: Coronel Brandsen 2898
- Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400
- Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.
Hospital PAMI en Hurlingham
- Dirección: Gral. O Brien 480
- Solicitud de turnos: 011 4088-5573
Clínica PAMI en Lanús
- Dirección: Flores de Estrada 5248
- Solicitud de turnos: 011 4239-7400
Los afiliados pueden solicitar turnos a través de los números telefónicos proporcionados o de manera presencial en los centros de salud. También pueden acceder al sistema de turnos en línea a través del sitio web de PAMI. Estos hospitales y centros de salud están diseñados para brindar una atención integral y de calidad a los adultos mayores afiliados a PAMI.
