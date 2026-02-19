La organización del Mundial 2026 decidió tener un gesto inédito con uno de los países anfitriones. En medio de los preparativos para la gran cita del fútbol, las autoridades internacionales buscaron acercar la pasión del juego a cada rincón del territorio norteamericano.
El regalo de la FIFA para las ciudades estadounidenses en la previa del Mundial 2026
De la mano de Gianni Infantino, el ente que maneja el fútbol tuvo un gran gesto con una de las naciones organizadoras.
Con Gianni Infantino a la cabeza, la FIFA tuvo un gesto para ayudar a que el deporte rey tome cada vez más relevancia en una de las naciones donde está lejos de ser la actividad física más popular entre sus habitantes.
El anuncio de Gianni Infantino para todos los alcaldes de Estados Unidos
Gianni Infantino se presentó ante la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos en Washington D.C. para confirmar una medida que sorprendió a todos los presentes. El dirigente aseguró que el impacto del torneo no debe limitarse solo a las sedes oficiales, sino que tiene que llegar a cada pueblo y ciudad del país para generar un sentido de pertenencia real.
Para lograr este objetivo, la FIFA enviará balones oficiales de la Copa del Mundo a cada uno de los alcaldes de la nación. La intención es que estos obsequios sean entregados posteriormente a las escuelas y consejos juveniles locales, fomentando la práctica del deporte entre los más chicos en los meses previos a la competencia.
Los estadios donde jugará la Selección de Estados Unidos
El camino del equipo local en el Grupo D comenzará el viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde debutará frente a la selección de Paraguay. Tras este primer encuentro, el plantel viajará hacia el norte para disputar su segundo partido el viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle, enfrentando a Australia.
La definición de la zona tendrá lugar nuevamente en Los Ángeles el jueves 25 de junio, fecha en la que Estados Unidos cerrará su participación en la primera fase. En ese último duelo, el rival será el ganador del repechaje europeo C (que saldrá entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), completando así sus tres compromisos de la ronda inicial en la región oeste del país.
