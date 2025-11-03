ABB y Fórmula E renuevan su alianza global y buscan atraer a nuevas audiencias con foco en sustentabilidad

La compañía tecnológica suiza amplió su acuerdo con la categoría líder del automovilismo eléctrico, con el objetivo de profundizar la integración tecnológica y conectar con una nueva generación de fanáticos.

La alianza entre ABB y la Fórmula E entra en una nueva etapa. El gigante tecnológico suizo y el campeonato de automovilismo eléctrico más importante del mundo renovaron su acuerdo estratégico global , reforzando un vínculo que desde 2018 se convirtió en una de las colaboraciones más emblemáticas entre el deporte y la innovación sustentable .

El acuerdo amplía el papel de ABB como socio tecnológico principal del campeonato organizado por la FIA, una relación que durante ocho temporadas permitió a la compañía desplegar en la pista sus soluciones de movilidad eléctrica, sistemas de energía ininterrumpida y software de gestión energética , integrando avances concretos en eficiencia y sostenibilidad .

Con esta renovación, ABB y la Fórmula E buscan desarrollar un nuevo enfoque de activación de marca durante todo el año , comunicando sus soluciones tecnológicas a nuevas audiencias globales. La estrategia incluye acciones conjuntas con influencers y creadores de contenido , con el fin de acercar las tecnologías de electrificación y automatización a los consumidores de manera atractiva y accesible.

La historia entre ambas marcas comenzó hace siete años, cuando ABB se unió a la Fórmula E, que apenas llevaba cuatro temporadas, con el objetivo compartido de impulsar un desarrollo sostenible en la industria del motor . Desde entonces, la categoría mostró una evolución técnica y comercial sin precedentes.

Entre los hitos más destacados figura el fin del cambio de coche a mitad de carrera , el incremento de potencia a 150 kW , velocidades un 43% superiores y un salto en la recuperación de energía del 15% al 50% , lo que refleja cómo la innovación tecnológica transformó la competencia dentro y fuera de la pista.

Tiziana Di Gioia, directora de Ingresos de Fórmula E, destacó que “nuestra renovada alianza con ABB es un testimonio del poder comercial y de los beneficios de la Fórmula E como plataforma global que impulsa tanto el crecimiento de marca como del negocio”. Según explicó, ABB pasó de tener una presencia visual a una integración profunda en la experiencia de los aficionados y en el ecosistema del deporte. “Con este nuevo capítulo estamos cocreando oportunidades a través del contenido, la narrativa digital y la interacción con el mercado, transformando un patrocinio en una relación generadora de valor durante todo el año”, añadió.

Para la ejecutiva, el vínculo con ABB se convirtió en un modelo de cómo deben evolucionar los patrocinios modernos, enraizados en el propósito y la cultura, pero medidos por su impacto concreto.

Tecnología, innovación y expansión global

El Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E sigue creciendo y ampliando su alcance internacional. Con la decimosegunda temporada en marcha y pruebas realizadas en Valencia este mes, la categoría se prepara para llevar la emoción del automovilismo eléctrico a nuevos mercados, manteniendo su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

ABB, por su parte, encuentra en la Fórmula E una plataforma de exhibición tecnológica y un canal de conexión con clientes de todo el mundo. La compañía suiza busca así demostrar cómo sus desarrollos pueden mejorar la productividad, confiabilidad y sostenibilidad en diversas industrias, bajo su lema “Engineered to Outrun”, que define su filosofía de ingeniería y rendimiento.

Con más de 140 años de historia, presencia en más de 100 países y 105.000 empleados, ABB es uno de los líderes globales en electrificación y automatización, con cotización en el SIX Swiss Exchange y en el Nasdaq Stockholm.

El nuevo acuerdo con la Fórmula E refuerza su rol en la transformación del deporte motor hacia un futuro más limpio, tecnológico y competitivo. En palabras de sus ejecutivos, se trata de “un paso más hacia la movilidad del futuro”, donde la innovación y la sostenibilidad avanzan a la misma velocidad.