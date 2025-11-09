Entorno híbrido y multigeneracional las complejidades de la comunicación interna de hoy Por Facundo Farias







No comparten el mismo espacio, ni el mismo código ¿cómo hablarles efectivamente a todos?

La comunicación interna hoy ya no es un área administrativa que organiza mails y carteleras. Es un espacio estratégico de gestión.

La comunicación interna ya no es un boletín de novedades colgado en alguna pared o cartelera de la oficina. Hoy es un escenario mucho más complejo: equipos que conviven en formatos híbridos, colaboradores de distintas generaciones y una cultura corporativa que ya no se sostiene solo con after office o un manual de valores. En grandes ciudades cómo Buenos Aires además debemos sumarle, las culturas diversas, a raíz del factor migración. El desafío es otro: cómo lograr que todos entiendan lo mismo, cuando ya no viven ni sienten lo mismo.

Porque la realidad es clara. Mientras algunos trabajadores necesitan reuniones presenciales para sentirse parte, otros no conciben volver a la oficina. Mientras una generación espera correos formales y comunicados prolijos, otra quiere mensajes breves en plataformas instantáneas y amigables con sus usos cotidianos. Y mientras los de más experiencia valoran jerarquía y protocolos, los más jóvenes piden horizontalidad y diálogo directo. ¿Cómo se construye coherencia en ese mosaico de necesidades e inquietudes?

La respuesta está en aceptar que no hay un único canal ni un único tono, algo impensado por los primeros manuales de comunicación corporativa. La comunicación interna en 2025 tiene que ser multiformato y eso no significa incoherencia, sino versatilidad. Correos electrónicos para quienes esperan formalidad, chats y videos breves para los que quieren inmediatez, espacios presenciales para quienes valoran la cercanía física. No se trata de multiplicar esfuerzos, sino de entender que la diversidad en el equipo requiere diversidad en la forma de hablarles. El discurso y cultura es único, solo que hay muchas forma de decirlo.

El error más común de las empresas es seguir comunicando hacia adentro con la misma lógica de hace veinte años. Creer que un newsletter mensual resuelve la integración. O que una reunión de directorio bajando lineamientos asegura coordinación. La realidad es otra: la comunicación interna hoy compite con cientos de mensajes que cada persona recibe a diario en su celular. Si no es clara, breve y relevante, se pierde.

Pero tampoco se trata de convertir todo en un TikTok corporativo. La clave es la coherencia y el foco en el público. Cada mensaje interno tiene que reforzar la narrativa de la organización. ¿Para qué existimos? ¿Qué defendemos? ¿Qué esperamos de cada uno? En un entorno fragmentado, esa narrativa es el hilo conductor que evita que cada grupo quede hablando su propio idioma.

La tecnología, bien usada, es una aliada. Plataformas colaborativas, canales segmentados, encuestas en tiempo real. Todo suma, siempre que no se confunda herramienta con estrategia, un error muy común. No sirve abrir diez canales si los mensajes siguen siendo irrelevantes o contradictorios. La tecnología potencia; no reemplaza. En definitiva, la comunicación interna hoy ya no es un área administrativa que organiza mails y carteleras. Es un espacio estratégico de gestión. El que traduce la visión de la empresa en mensajes claros para cada persona, cada equipo y cada formato. El que detecta ruidos, anticipa tensiones y ayuda a que todos caminen hacia el mismo lado. Porque al final del día, los negocios no se sostienen solo con clientes, sino con equipos que creen en lo que hacen. Y si esos equipos no entienden ni confían en la narrativa de su organización, todo lo demás se tambalea y termina por derrumbarse. La pregunta es simple: ¿nuestra comunicación interna refleja la empresa que queremos ser, o la que éramos hace veinte años? Consultor en comunicación estratégica.

