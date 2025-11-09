SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de noviembre 2025 - 12:04

La Selección argentina Sub 17 aplastó a Fiyi 7-0 y se perfila como uno de los grandes candidatos en el certamen juvenil

El equipo dirigido por Diego Placente mostró una actuación dominante de principio a fin y aseguró su clasificación tras arrasar a su rival. El gran protagonista de la jornada fue Uriel Ojeda, autor de un hat-trick.

La Selección argentina Sub 17 cerró su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025 con una contundente goleada 7-0 sobre Fiyi, en el estadio Aspire Zone.

El equipo dirigido por Diego Placente mostró una actuación dominante de principio a fin y aseguró su clasificación como uno de los mejores primeros del Grupo D.

Informate más

El gran protagonista de la jornada fue Uriel Ojeda, autor de un hat-trick, mientras que Mateo Martínez aportó un doblete y Santiago Silveira junto a Simón Escobar completaron la abultada victoria.

Con este resultado, la Albiceleste terminó invicta la fase inicial y ya piensa en los 16avos de final, donde espera rival. El conjunto nacional volvió a demostrar su poder ofensivo y se perfila como uno de los grandes candidatos del certamen juvenil.

Qué días se juegan las fases eliminatorias del Mundial

  • 16avos de final: 14 y 15 de noviembre
  • 8vos de final: 18 de noviembre
  • 4tos de final: 21 de noviembre
  • Semifinales: 24 de noviembre
  • Tercer puesto y Final: 27 de noviembre

