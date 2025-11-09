La Selección argentina Sub 17 cerró su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025 con una contundente goleada 7-0 sobre Fiyi, en el estadio Aspire Zone.
La Selección argentina Sub 17 aplastó a Fiyi 7-0 y se perfila como uno de los grandes candidatos en el certamen juvenil
El equipo dirigido por Diego Placente mostró una actuación dominante de principio a fin y aseguró su clasificación tras arrasar a su rival. El gran protagonista de la jornada fue Uriel Ojeda, autor de un hat-trick.
El gran protagonista de la jornada fue Uriel Ojeda, autor de un hat-trick, mientras que Mateo Martínez aportó un doblete y Santiago Silveira junto a Simón Escobar completaron la abultada victoria.
Con este resultado, la Albiceleste terminó invicta la fase inicial y ya piensa en los 16avos de final, donde espera rival. El conjunto nacional volvió a demostrar su poder ofensivo y se perfila como uno de los grandes candidatos del certamen juvenil.
Qué días se juegan las fases eliminatorias del Mundial
- 16avos de final: 14 y 15 de noviembre
- 8vos de final: 18 de noviembre
- 4tos de final: 21 de noviembre
- Semifinales: 24 de noviembre
- Tercer puesto y Final: 27 de noviembre
