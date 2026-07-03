La Selección argentina llegó a octavos del Mundial 2026: qué dijeron Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico pospartido + Agregar ámbito en









La albiceleste derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en 16vos de final, en un sufrido partido que alcanzó el tiempo suplementario. El próximo rival es Egipto.

Argentina jugará contra Egipto en octavos de final.

Un nuevo partido para el recuerdo para la Selección argentina de fútbol: la campeona del mundo sufrió contra el debutante Cabo Verde en 16vos de Mundial del 2026, pero mostró su personalidad para reponerse y ganarlo 3 a 2 en tiempo suplementario. Después de que Lionel Messi consiga su séptimo gol en la competencia, hubo dos goles de los centrales nacionales: Lisandro Martínez y Cristian Romero.

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Precisamente Martínez fue uno de los entrevistados tras el encuentro y aseguró que hubo "dos equipos que dejaron todo, pero fuimos justos ganadores". El central valoró su aporte ofensivo, pero se lamentó por su intervención en uno de los tantos caboverdianos: "Solamente me preocupa que no me hagan goles". "Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido y hay una hermosa energía", agregó y destacó que "está bueno que pasen estas cosas, hay que saber sufrir".

A su turno, Cristian Romero declaró en TyC Sports. "Sabemos que podían ponernos en dificultad, es una selección que hizo una fase de grupo muy buena", analizó y aclaró que "hay que mejorar y seguir pensando lo que se viene". "Estamos en la élite del fútbol y todas son selecciones muy físicas y muy buenas", planteó y sostuvo que "a partir de mañana empezaremos a preparar el equipo de la mejor manera para el partido con Egipto porque será un partido muy difícil".

Otro que tuvo su encuentro ante la prensa tras el triunfo fue Nicolás Tagliafico. "No era un partido para que se nos escape", dijo y se alegró porque "por suerte lo sacamos adelante". Luego insistió que "ahora estamos para descansar y empezar a pensar en Egipto". "Me quedo con el empuje que el equipo tuvo desde el primer minuto. Hoy fue duro, pero se sacó adelante", concluyó.

El entrenador argentino destacó la actitud del equipo para el pase a octavos. Lionel Scaloni valoró el carácter de Argentina: "No hay nada fácil" El DT también felicitó al rival y remarcó que el desarrollo del encuentro confirmó la dificultad de cada cruce mundialista. “Cuando uno dice que no hay rival fácil, hoy han demostrado que son un gran equipo”, sostuvo Scaloni, luego de un partido en el que Argentina estuvo dos veces en ventaja, sufrió el empate en el alargue y recién pudo sellar el pase con un gol de Cristian “Cuti” Romero.

El entrenador remarcó el esfuerzo físico de sus futbolistas, que terminaron exigidos por el calor, el desgaste y los 120 minutos de juego. “Me quedo con el aporte de todos. Han terminado muy cansados, lo han dado todo”, señaló. El entrenador dejó una reflexión sobre lo que implica competir en una instancia eliminatoria con la camiseta argentina. “Esto es Argentina, que no lo entienden, es difícil. Nosotros y los argentinos lo vamos a entender: no hay nada fácil”, afirmó. La noche también tuvo un condimento especial para el DT, que cumplió 100 partidos al frente de la Selección argentina. Consultado por esa marca, Scaloni respondió con alivio tras una clasificación que estuvo en riesgo hasta el final: “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”.