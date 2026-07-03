Los goles de Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos del Mundial + Agregar ámbito en









El capitán de la Selección nacional se encargó de abrir el marcador en los 16avos de final.

El festejo de Lionel Messi por su séptimo gol en este Mundial 2026 @Argentina

La Selección argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el partido número 100 de Lionel Scaloni como entrenador, Lionel Messi se encargó de finalizar una jugada de autor y poner su séptimo gol en este certamen.

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La Albiceleste se cansó de trasladar la pelota de lado a lado durante 29 minutos, y desde la zaga defensiva llegó el primero: en la mitad de la cancha Lisandro Martínez le tiró un pelotazo a Messi para que la baje en las puertas del área chica del equipo africano, y una vez acomodado, el capitán ubicó la pelota en el techo de Vozinha para ponerse en ventaja.

¡QUE PEDAZO DE GOL, LIONEL! pic.twitter.com/UgzQ1fqZnw — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026 Con ese tanto, el capitán argentino sigue consolidándose como el máximo artillero de los Mundiales con 20 goles. Además, a sus 39 años es el máximo goleador de esta Copa del Mundo con 7 en total, por detrás lo siguen Kylian Mbappé con 6 y Harry Kane junto a Erling Haaland ambos con 5. Desde fase de grupos hasta dieciseisavos, Argentina anotó en todos los partidos, al igual que su capitán.

La Selección de Cabo Verde defendía cerrada bien atrás, los dirigidos de Lionel Scaloni no lograban hacer daño con su juego habitual: el pase y la gambeta. El primer gol del partido llegó gracias a romper ese esquema, con un pelotazo impecable de Lisandro Martínez para romper líneas y que el diez defina de zurda.

A los 14 del segundo tiempo Deyroy Duarta recibió la pelota al borde del área chica, donde Messi había anotado el primer gol en el parcial anterior, y con un remate que se filtró entre las piernas de Lisandro Martínez, empató 1-1 el encuentro.

Argentina buscó destrabar el partido hasta el final pero el arquero Vozinha frustraba todos los intentos de los dirigidos por Lionel Scaloni y la historia se fue al tiempo suplementario. Si Lisandro Martínez ya había deslumbrado con una asistencia a Lionel Messi, terminó de impresionar al Hard Rock Stadium con un gol a los 2 minutos de la prórroga. Tomó la pelota, sacó un zurdazo que dejó sin chances al arquero caboverdiano y marcó su primer tanto en una Copa del Mundo. ¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Lisandro Martínez para darle la clasificación a la Argentina



Argentina 2-1 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/WcTO6eCKxO — telefe (@telefe) July 4, 2026 Casi al cierre del primer tiempo suplementario, Sidny Lopes Cabral volvió a igualar el partido. Desde afuera del área remató al ángulo opuesto y marcó un golazo que festejó en las tribunas antes de volver al campo de juego con sus compañeros. ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/R7lKJLTf7J — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026 Al minuto del último parcial de la prórroga, Lionel Messi jugó un córner al centro del área que Cristian Romero, en la noche de los centrales argentinos, cabeceó y le dio la victoria a la Albiceleste.