La inteligencia artificial y el fútbol: cuáles serán las innovaciones para el Mundial 2026

La IA jugará un papel fundamental durante la Copa del Mundo, acercándole a los hinchas nuevas formas de vivir el deporte rey.

La Copa del Mundo traerá grandes novedades para quienes la miren desde casa. Kevin Dietsch/Getty Images

El Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá apunta a ser algo más que la fiesta del fútbol que vive el planeta entero hace casi 100 años. Desde la innovadora cantidad de equipos, también se aprovechará la tecnología actual para poder brindarle un servicio único a los hinchas.

Con la implementación de la Inteligencia Artificial, la FIFA apunta a que la misma sea de utilidad tanto para los protagonistas como también para los fanáticos. Algunas han sido testeadas previamente, pero otras serán completamente nuevas y harán su debut en esta Copa del Mundo.

Copa del Mundo Mundial 2026 Alex Wong/Getty Images La FIFA firmó un acuerdo con una empresa que le acercará a los hinchas nuevas herramientas para vivir la Copa del Mundo. Alex Wong/Getty Images Asociación entre FIFA y Lenovo para las innovaciones del Mundial 2026 La FIFA selló una alianza con Lenovo para que la empresa provea la infraestructura tecnológica de la próxima Copa del Mundo. El acuerdo implica la instalación de servidores y centros de datos en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá para gestionar el enorme volumen de información que genera cada encuentro.

El objetivo es procesar los datos en el mismo lugar donde ocurre la acción para eliminar la latencia en las transmisiones. Este sistema permitirá que los gráficos complejos y las estadísticas lleguen a las pantallas de los televidentes sin demoras que interrumpan el ritmo del juego, incluso pudiendo utilizar sus teléfonos para consultarlas mientras observan el partido.

Football AI Pro La gran diferencia con las aplicaciones de estadísticas actuales es que el hincha no deberá navegar por formaciones y seleccionar un jugador en particular, sino que podrá dialogar con el sistema. El usuario podrá preguntar "¿cuántos pases erró el cinco en el primer tiempo?" y recibir una respuesta inmediata, transformando la base de datos en una conversación fluida sobre fútbol.

Avatares 3D de los jugadores La transmisión generará animaciones digitales de los futbolistas para mostrar repeticiones desde ángulos que ninguna cámara física puede captar en la cancha. Esto permitirá ver la jugada desde la visión subjetiva de un defensor o desde arriba de la pelota para analizar los espacios tácticos con total libertad. Perspectiva de los árbitros Esta función recreará en la pantalla de los hogares exactamente lo que el juez veía en el campo al momento de tomar una decisión. El televidente podrá comprobar si la visión del árbitro estaba obstruida por otro jugador o si el ángulo le impidió percibir la infracción correctamente, aportando transparencia a los fallos polémicos.