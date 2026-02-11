Alianza Lima desvinculó a Carlos Zambrano tras la denuncia de abuso sexual.

La dirigencia del club peruano en primera instancia había decidido apartar del resto del plantel al zaguero central, que ahora finalmente tuvo el mismo destino que Miguel Trauco y Sergio Peña, que también están implicados en la causa.

El defensor peruano ex Boca Juniors, Carlos Zambrano, dejó de ser futbolista de Alianza Lima después de llegar a un acuerdo entre ambas partes para finalizar su contrato tras una denuncia por presunto abuso sexual.

La dirigencia del club peruano en primera instancia había decidido apartar del resto del plantel al zaguero central, que ahora finalmente tuvo el mismo destino que Miguel Trauco y Sergio Peña , que también están implicados en la causa.

Hace algunas semanas, Alianza Lima confirmó las salidas de los jugadores Trauco y Peña luego de que fueran denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años, en un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada realizada en Montevideo, Uruguay.

Según consta en la denuncia, la joven asistió al hotel junto a una amiga tras una invitación cursada por Zambrano . En el lugar también se encontraban los otros dos jugadores del club peruano.

De acuerdo con su testimonio, luego de compartir bebidas alcohólicas en una habitación, habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas . Tras el episodio, la denunciante regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud . Entre ellos, la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo sucedido al personal médico. Asimismo, manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el hecho , prendas que podrían resultar relevantes para la investigación judicial.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó la denuncia penal, lo que dio inicio a los protocolos correspondientes y a la intervención de la Justicia argentina. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas dispuestas se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante y la recopilación de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

Por otra parte, se dispuso la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, la toma de muestras biológicas y la aplicación de tratamiento de profilaxis. Como medida de protección, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137, destinado a la asistencia de víctimas de violencia sexual.

La respuesta de Alianza Lima

Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas del primer equipo masculino y el inicio de un procedimiento disciplinario interno.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, señaló la institución.