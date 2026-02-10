España pierde a un delantero clave de cara a la Finalissima: de quién se trata + Seguir en









España confirmó la baja de uno de sus jugadores habituales, un golpe que obliga a Luis de la Fuente a rearmar el ataque de cara al esperado partido.

El delantero español sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha y quedó descartado para los próximos compromisos internacionales.

A pocas semanas del cruce frente a la Selección argentina por la Finalissima y con el Mundial 2026 en el horizonte, España confirmó una baja sensible en su plantel: Samuel Omorodion Aghehowa, uno de los delanteros que había ganado terreno en la consideración del cuerpo técnico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El atacante del Porto sufrió una grave lesión durante el clásico ante Sporting de Lisboa, disputado el lunes 9 de febrero, y quedó automáticamente descartado para las principales competencias del calendario internacional.

Lesión grave y varios meses afuera Según informó el club portugués, el futbolista padeció un esguince en la rodilla derecha con compromiso del ligamento cruzado anterior, una lesión que demandará una recuperación prolongada y lo marginará de lo que resta de la temporada.

La baja no solo afecta a su equipo, sino también a los planes del entrenador Luis de la Fuente, que lo tenía apuntado como una alternativa firme para reforzar el ataque español tanto en la Finalissima como en la Copa del Mundo.

omorodion Baja sensible para España en el Mundial. Omorodion venía siendo citado de manera regular en las últimas listas del seleccionado y atravesaba un gran presente en Portugal: 20 goles en 32 partidos en la temporada, números que lo ubicaban entre los máximos artilleros españoles en las principales ligas europeas.

Además de esta baja, en España también siguen con atención la evolución de Mikel Merino, mediocampista del Arsenal que fue operado recientemente y recién podría reaparecer sobre el cierre de la temporada. Cuándo se jugará la Finalissima El duelo entre la Selección argentina y España por la Finalissima está programado para el viernes 27 de marzo, desde las 15 (hora argentina), en el Estadio Lusail, en Qatar. El certamen volvió a disputarse en 2022, cuando la Albiceleste goleó 3-0 a Italia en Wembley. Tras dicho encuentro, el conjunto de Lionel Scaloni se enfrentará en un amistoso ante Qatar el martes 31 de marzo, y luego asoman en la agenda los compromisos por el Mundial: vs Argelia (16/6); vs Austria (22/6) y vs Jordania (27/6).