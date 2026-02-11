Jugó en Independiente y Racing, ahora está sin club y vende oro para vivir + Seguir en









El futbolista Leonel Miranda, que lleva dos meses de inactividad al haber quedado libre de San Telmo cuando finalizó el 2025, fue grabado vendiendo pertenencias de valor como método de subsistencia.

El futbolista Leonel “Lolo” Miranda, exjugador de Independiente y Racing, entre otros, fue grabado vendiendo pertenencias de oro en la Villa Tranquila. Según se supo, el jugador vendió un anillo personalizado por 1.170 dólares.

En el video, que fue subido a las redes sociales, el mediocampista de 32 años menciona que mantiene el objetivo de “jugar seis meses en cualquier lado”.

Miranda, que lleva dos meses de inactividad al haber quedado libre de San Telmo cuando finalizó el 2025, fue grabado vendiendo pertenencias de valor como método de subsistencia. En las imágenes que se viralizaron, el jugador se desprende de un anillo de oro de 12,8 gramos, el cual había comprado personalizado durante su paso por Racing, a cambio de una suma de 1.170 dólares.

A sus 32 años, está SIN EQUIPO y con un valor de mercado de €150.000, según Transfermarkt.

pic.twitter.com/6Cw4FhB291 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 10, 2026 Además, en el mismo se entiende que ya conocía al comprador de antemano y habla sobre su actualidad en el fútbol, afirmando que recibió montones de ofertas pero todavía está buscando jugar un semestre “en cualquier lado”.

Habiendo surgido de Independiente, con pasos por el fútbol estadounidense y mexicano, “Lolo" Miranda jugó tres temporadas en Defensa y Justicia hasta tener un exitoso paso por Racing, entre 2019 y 2024, en el que jugó 121 partidos y ganó dos títulos, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, ambos en 2022.

De todas formas, en sus últimos dos años en la “Academia” había bajado considerablemente la cantidad de minutos jugados hasta quedar libre. Desde aquel momento, el mediocampista central no se pudo asentar en ningún club. Tuvo un breve paso por Tigre, de tan solo cuatro partidos, en 2024, y jugó 13 partidos durante 2025, cinco de ellos en Banfield y ocho en San Telmo, en la Primera Nacional. Además, tanto en el “Matador” como en el “Taladro” tuvo salidas conflictivas, relacionadas a no ser tenido en cuenta por los entrenadores.