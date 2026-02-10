El megaoperativo que Kansas prepara para el Mundial 2026 y favorecerá a miles de argentinos + Seguir en









Los fanáticos de la Albiceleste se encontrarán con una novedad bastante positiva de cara al estreno en la Copa del Mundo.

La gente de la Albiceleste que viajará a Estados Unidos tendrá una gran noticia de cara al debut del equipo. Carmen Mandato/Getty Images

La organización del Mundial 2026 exige una logística sin precedentes para recibir a los fanáticos del fútbol de todo el mundo. Ante el desafío de movilizar multitudes, una de las sedes principales presentó un plan de transporte estratégico diseñado para evitar el colapso del tránsito.

Esta noticia es vital para los seguidores argentinos, ya que la Selección hará base en esta ciudad durante la competencia. El sistema implementará corredores exclusivos y flotas de colectivos diferenciados para conectar el aeropuerto, el centro y el estadio de manera eficiente.

Arrowhead Stadium Populous/Courtesy Kansas City Chiefs Este será el estadio en el cual hará su debut el equipo de Lionel Scaloni. Populous/Kansas City Chiefs El megaoperativo de movilidad de Kansas: de qué trata El plan, denominado KC2026, busca simplificar el acceso mediante un sistema de tránsito temporal que operará durante los 35 días del torneo. El objetivo es reducir la dependencia del auto particular y garantizar que los visitantes puedan moverse entre los puntos clave sin contratiempos, utilizando tres servicios específicos:

Region Direct: Conecta cinco puntos de las afueras con el centro de la ciudad mediante estacionamientos de transbordo. Esto permite que los hinchas dejen sus autos en playones periféricos gratuitos y completen el viaje en micros especiales, descongestionando el tráfico urbano.

Conecta cinco puntos de las afueras con el centro de la ciudad mediante estacionamientos de transbordo. Esto permite que los hinchas dejen sus autos en playones periféricos gratuitos y completen el viaje en micros especiales, descongestionando el tráfico urbano. Stadium Direct: Es un servicio expreso que une el centro urbano directamente con el Arrowhead Stadium. Su función es facilitar el traslado masivo de hinchas los días de partido, evitando la congestión en las inmediaciones de la cancha mediante un carril fluido sin paradas intermedias.

Es un servicio expreso que une el centro urbano directamente con el Arrowhead Stadium. Su función es facilitar el traslado masivo de hinchas los días de partido, evitando la congestión en las inmediaciones de la cancha mediante un carril fluido sin paradas intermedias. Airport Direct: Establece un corredor constante entre el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) y el centro. Es la opción principal para quienes aterrizan y necesitan llegar a la zona hotelera sin alquilar coches ni depender de taxis costosos. Kansas Center Argyle Events La Selección Argentina utilizará el predio del club de la MLS. Argyle Events Dónde será la "casa" de la Selección Argentina en Kansas La Asociación del Fútbol Argentino eligió esta sede por su infraestructura de elite y su ubicación central en el mapa de Estados Unidos. El equipo entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo de alto rendimiento que utiliza habitualmente el Sporting Kansas City de la MLS.

Para el alojamiento, la delegación se instalará en el Sheraton Overland Park Hotel, situado estratégicamente cerca del predio de entrenamiento. Esta elección permite mantener la privacidad del plantel y evitar el caos logístico del centro, asegurando un entorno tranquilo para la concentración durante la fase de grupos.