La selección Sub 23 de Argentina cayó por goleada ante México

La Selección Argentina Sub 23 que dirige Javier Mascherano continúa con la puesta a punto de cara a los Juegos Olímpicos París 2024 . y cerró su gira con el segundo amistoso ante México cayendo por un preocupante 3 a 0.

Con un equipo distinto al que paró en el primer amistoso ante el mismo combinado (fue triunfo argentino por 4 a 2), la gran novedad estuvo en la decisión de poner a Nico Paz y Claudio Echeverri como titulares en el Sub 23 argentino. Los talentosos jugadores tuvieron momentos interesantes, pero no fue suficiente para que el combinado nacional se haga con la victoria.

Después de una gran combinación entre Alan Varela y Paz, Luciano Gondou tuvo el primer gol en sus pies, pero no pudo definir con comodidad ante la salida de Tapia , a los 26 minutos. Inmediatamente después, llegó una ráfaga de jugadas del equipo mexicano que convirtieron a Fabricio Iacovich en figura . Primero, con una gran atajada por duplicado a los 27 minutos. Después, en la siguiente jugada despejó un remate franco que tenía peligro de gol. Finalmente, en el córner posterior, contuvo a puro reflejo un disparo de chilena que podría haber sido el primero para los locales.

La Selección mexicana comenzó a imponerse en el final de la primera parte y a los 36 minutos consiguió un penal tras una falta de Gonzalo Luján sobre Santiago Muñoz, quien se hizo cargo del tiro desde los 12 pasos y puso la ventaja parcial.

El segundo tiempo comenzó con una jugada de peligro para Argentina, en los pies de Román Vega. Sin embargo, el disparo del lateral se fue ancho y no representó demasiado riesgo para Tapia. A pesar de esa reacción inicial, el equipo nacional no encontraba respuestas y, para colmo, terminó sufriendo otro gol, a los 17 minutos, tras un gran remate de media distancia de Ramiro Árciga.

Para el segundo tiempo el equipo de Mascherano tuvo más la pelota gracias a los ingresos de Cristian Medina y Thiago Almada, pero no le alcanzó.

MASCHERANO.jpg El rostro de Javier Mascherano lo dice todo mientras sufre la derrota por goleada ante el combinado mexicano que no clasificó a los Juegos Olímpicos. El Jefecito, igualmente hizo varios cambios con respecto al primer partido donde le ganó al mismo rival 4 a 2. @AtaqueFutbolero

El Sub 23 argentino formó con Fabricio Iacovich; Juan Nardoni, Gonzalo Luján, Aaron Quirós, Román Vega; Juan Sforza, Alan Varela, Nicolás Paz; Santiago Castro, Claudio Echeverri y Luciano Gondou. DT: Javier Mascherano.

Los dirigidos por Mascherano iniciarán su camino en los Juegos Olímpicos el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio en el Stade de Lyon, Argentina se verá las caras ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 de la AFC, competencia que se llevará adelante del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar. Cerrará la primera fase el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon. En ese escenario chocará ante Ucrania, conjunto que terminó en el tercer lugar en la Eurocopa Sub 21. Vale destacar que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.