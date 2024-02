La UEFA aprueba un presupuesto de Є5.096 millones para la temporada 2024-2025

Asimismo, varios de los equipos que no participen en competiciones europeas, así como los eliminados en fase de grupos también tendrán premio: el bonus de solidaridad pasará de representar un 7% del presupuesto total al 10%, superando los 460 millones.

CEFERIN.jpg La UEFA, orgsanismo presidido por Aleksander Ceferín, repartirá € 4.400 millones entre 2024 y 2027 entre los clubes participantes en sus competiciones. Reuters

Los registros anteriores se traducen en pérdidas de €19 millones. Pese a que la UEFA prevé cerrar la temporada 2024-2025 en números negativos, estos han caído en picada respecto a los del curso actual, previstos en 75 millones, y los registrados en 2022-2023, hasta €87 millones.

“En el verano de 2024 se abordará una actualización de las perspectivas actuales; algunos parámetros importantes, como la gestión de activos e información más precisa sobre las competiciones de clubes y el fútbol femenino, estarán disponibles para producir un informe actualizado sobre cómo la UEFA está gestionando la reconstrucción de sus reservas”, concluye el organismo en su comunicado.

El pasado 8 de febrero, el esloveno Aleksander Ceferin anunció que dejará su actual cargo al frente del ente organismo rector del fútbol europeo en el año 2027, fecha en la que concluiría su mandato y pese a la modificación de los estatutos que le permitiría permanecer en cuatro años más si fuese reelegido.

“Decidí hace unos seis meses que ya no me presentaré en 2027; la razón es que, después de algún tiempo, toda organización necesita sangre fresca, pero sobre todo porque he estado lejos de mi familia durante siete años”, declaró Ceferin en una rueda de prensa tras el Congreso de la UEFA celebrado en París.