Torneo Apertura 2026: así se jugarán los octavos de final del fútbol argentino + Seguir en









Con la fase regular concluida, quedaron confirmados los 16 clasificados y el cuadro completo de cruces rumbo al título.

El Apertura entra en la recta final

El Torneo Apertura 2026 ya dejó atrás su etapa inicial y ahora entra en su fase decisiva. Tras la disputa de los últimos partidos pendientes, quedaron definidos los 16 equipos que avanzaron a los playoffs y los enfrentamientos de octavos de final que marcarán el inicio del camino hacia el campeonato.

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La jornada final terminó de ordenar la tabla, especialmente en la Zona A, donde se definía el último boleto. La caída de Defensa y Justicia frente a Gimnasia de Mendoza le impidió meterse en la siguiente instancia, lo que confirmó la clasificación de Unión de Santa Fe. Por su parte, Instituto de Córdoba venció a Estudiantes de Río Cuarto, aunque no logró la diferencia necesaria para avanzar.

En la cima de sus respectivas zonas finalizaron Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata, mientras que Boca y River quedaron como escoltas.

indep El resto de los clasificados lo completan Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing y Unión. Independiente - Redes

El resto de los clasificados lo completan Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing y Unión.

El cuadro completo de los octavos de final La organización confirmó que los ocho encuentros se disputarán entre sábado y domingo, en un formato de eliminación directa. Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera: Sábado 9 de mayo Talleres vs. Belgrano (16.30)

vs. (16.30) Boca vs. Huracán (19.00)

vs. (19.00) Argentinos Juniors vs. Lanús (21.30)

vs. (21.30) Independiente Rivadavia vs. Unión (21.30) Domingo 10 de mayo Rosario Central vs. Independiente (15.00)

vs. (15.00) Estudiantes de La Plata vs. Racing (17.00)

vs. (17.00) River vs. San Lorenzo (19.00)

vs. (19.00) Vélez vs. Gimnasia (21.30) Con este panorama, el certamen local ingresa en su tramo más atractivo, donde cada partido será decisivo y cualquier error puede significar la eliminación.