La vuelta del diez a la Argentina: Messi llega a Rosario este martes junto a su familia + Agregar ámbito en









El capitán argentino no viajó junto al resto de la delegación argentina. Tomará un vuelo privado desde Miami, a donde se dirigió luego de la final del Mundial 2026 en Nueva York.

Se espera que el vuelo de Lionel Messi aterrice el martes entre las 5 y 7 de la mañana en Rosario. @leomessi

El capitán argentino Lionel Messi eligió una logística diferente a la del resto de la delegación argentina y llegará al país este martes por la mañana en un vuelo directo a Rosario junto a su familia luego del subcampeonato del Mundial 2026.

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El rosarino viajó de Nueva York a Miami el domingo luego de la derrota ante España y desde allí saldrá su vuelo privado a su ciudad natal, a donde se espera que llegue entre las 5 y las 7 de la mañana.

Allí Messi tendrá unos días de descanso junto a sus allegados antes de reincorporarse a la MLS que ya inició su competencia el jueves pasado en medio de la Copa del Mundo. Inter Miami tendrá su primer partido el miércoles contra Chicago Fire.

Del aeropuerto local, Messi se trasladará a su casa en el barrio privado Kentucky en Funes, a las afueras de Rosario. Su estadía allí tendrá un condimento especial: el reencuentro con su padre. Jorge Messi no viajó a este Mundial por problemas de salud. La noticia se conoció luego de que el diez rompiera en llanto tras un triplete suyo contra Argelia en el debut.

Los otros jugadores que no volvieron a Argentina con la delegación Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso tampoco viajaron al país en el avión de Aerolíneas Argentinas.

Una parte de la delegación argentina que llegó a Ezeiza este lunes por la tarde. @Argentina Esta tarde aterrizaron en Ezeiza junto al cuerpo técnico y el resto de la delegación argentina Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi. Los jugadores fueron recibidos por una alfombra roja y con los Granaderos al ritmo de “Muchachos”, el himno argentino durante el Mundial de Qatar 2022.

Se espera que el vuelo de Lionel Messi aterrice el martes entre las 5 y 7 de la mañana en Rosario. @Argentina