El 19 de julio se celebra el Día Mundial del Daiquiri, una fecha ideal para salir a recorrer la ciudad en busca de buenos tragos. Para festejarlo, una guía con paradas obligatorias que rinden culto a esta histórica bebida helada.
Daiquiris para todos los paladares: clásicos, frutales y de autor
Recorrido por barras imperdibles que rinden culto al icónico trago caribeño.
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Recorrió medio mundo como cocinero y restauró una casona de 1890 para convertirla en uno de los restaurantes más buscados de Los Cardales
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Cocina al fuego, vinos por copa y un nuevo formato: así evoluciona la propuesta de este restaurante y wine bar de zona norte y oeste
GRANERO: DAIQUIRI CLÁSICO Y VERSIÓN FROZEN
Granero combina cocina de lujo con una barra que ocupa un lugar central dentro del salón y acompaña la experiencia con una carta de coctelería de autor y clásicos. Entre los cocktails más elegidos se encuentra el daiquiri, preparado con ron Havana, jugo de lima y almíbar, batido y servido en copa para mantener el equilibrio entre acidez y dulzor.
La propuesta también incluye una versión frozen elaborada con frutas frescas de estación, que varía según la disponibilidad de cada temporada. Servido con borde escarchado de azúcar, ofrece una alternativa refrescante para el aperitivo o para acompañar distintos momentos de la comida.
PUNTO MONA: DAIQUIRI CON NOTAS CÍTRICAS Y ESPECIADAS
La carta de coctelería de Punto Mona incluye una versión del daiquiri que incorpora cardamomo como ingrediente distintivo. La preparación combina ron Flor de Caña 4 Blanco, Cointreau, jugo de lima, cardamomo y un toque de naranja, logrando un equilibrio entre notas cítricas y especiadas. El cóctel forma parte de la propuesta desarrollada por Mona Gallosi, cuya barra reúne recetas de autor junto a reinterpretaciones de clásicos internacionales.
Ubicado en una antigua fábrica reciclada de Chacarita, el espacio suma una oferta gastronómica de platitos para compartir elaborados con productos de estación, además de un ambiente con arquitectura industrial, livings, deck al aire libre y música en vinilos.
BESTIAL FLY BAR: EN VASO JACK SPARROW
Dentro de la carta de Bestial Fly Bar, el daiquiri se presenta en una versión elaborada con ron dorado, néctar de piña, jugo de limón y syrup de caramelo. Se sirve dentro de uno de sus vasos Bestiales con forma de Jack Sparrow, en referencia al personaje cinematográfico, como parte de una propuesta donde la presentación acompaña el concepto de cada cóctel.
La barra forma parte del rooftop ubicado en el piso 11 de un edificio de Palermo, con vistas panorámicas de la ciudad. La propuesta se complementa con una carta de cocina de influencias nikkei y latinoamericanas, que incluye sushi fusión, ceviches y otros platos, además de programación con DJ sets y performances en vivo.
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