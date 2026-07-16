Daiquiris para todos los paladares: clásicos, frutales y de autor

19 de julio - Día Internacional del Daiquiri.

El 19 de julio se celebra el Día Mundial del Daiquiri, una fecha ideal para salir a recorrer la ciudad en busca de buenos tragos. Para festejarlo, una guía con paradas obligatorias que rinden culto a esta histórica bebida helada.

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GRANERO: DAIQUIRI CLÁSICO Y VERSIÓN FROZEN Granero combina cocina de lujo con una barra que ocupa un lugar central dentro del salón y acompaña la experiencia con una carta de coctelería de autor y clásicos. Entre los cocktails más elegidos se encuentra el daiquiri, preparado con ron Havana, jugo de lima y almíbar, batido y servido en copa para mantener el equilibrio entre acidez y dulzor.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre. La propuesta también incluye una versión frozen elaborada con frutas frescas de estación, que varía según la disponibilidad de cada temporada. Servido con borde escarchado de azúcar, ofrece una alternativa refrescante para el aperitivo o para acompañar distintos momentos de la comida.

GRANERO. PUNTO MONA: DAIQUIRI CON NOTAS CÍTRICAS Y ESPECIADAS La carta de coctelería de Punto Mona incluye una versión del daiquiri que incorpora cardamomo como ingrediente distintivo. La preparación combina ron Flor de Caña 4 Blanco, Cointreau, jugo de lima, cardamomo y un toque de naranja, logrando un equilibrio entre notas cítricas y especiadas. El cóctel forma parte de la propuesta desarrollada por Mona Gallosi, cuya barra reúne recetas de autor junto a reinterpretaciones de clásicos internacionales.

Dirección: Fraga 93, Chacarita. Ubicado en una antigua fábrica reciclada de Chacarita, el espacio suma una oferta gastronómica de platitos para compartir elaborados con productos de estación, además de un ambiente con arquitectura industrial, livings, deck al aire libre y música en vinilos.

PUNTO MONA. BESTIAL FLY BAR: EN VASO JACK SPARROW Dentro de la carta de Bestial Fly Bar, el daiquiri se presenta en una versión elaborada con ron dorado, néctar de piña, jugo de limón y syrup de caramelo. Se sirve dentro de uno de sus vasos Bestiales con forma de Jack Sparrow, en referencia al personaje cinematográfico, como parte de una propuesta donde la presentación acompaña el concepto de cada cóctel. Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo. La barra forma parte del rooftop ubicado en el piso 11 de un edificio de Palermo, con vistas panorámicas de la ciudad. La propuesta se complementa con una carta de cocina de influencias nikkei y latinoamericanas, que incluye sushi fusión, ceviches y otros platos, además de programación con DJ sets y performances en vivo. BESTIAL FLY BAR.

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