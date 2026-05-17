La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano ya tiene sede, día y hora: los detalles + Agregar ámbito en









El título se definirá el 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes que fue elegido antes de los cruces decisivos y que contará con ambas hinchadas.

River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026.

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue designado como sede de la final del Torneo Apertura 2026, que se disputará el domingo 24 de mayo desde las 15:30 con público de ambas parcialidades. La elección del escenario se definió antes del inicio de los playoffs, por lo que la cercanía para los hinchas de Belgrano no formó parte de la planificación.

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Con los finalistas confirmados —River y Belgrano—, el torneo ya tiene todo listo para su partido decisivo en uno de los escenarios más importantes del país. El Kempes, que en los últimos años albergó encuentros con ambas hinchadas, fue seleccionado por su capacidad organizativa y su experiencia en eventos de alta convocatoria.

El estadio, que fue ampliado en 2010, cuenta con una capacidad para 57.000 espectadores y es el segundo más grande del país, solo por detrás del Monumental.

El Mario Alberto Kempes, la sede de la final del Apertura Construido para el Mundial de 1978 —cuando todavía se lo conocía como Chateau Carreras—, el recinto pertenece a la provincia de Córdoba y suele ser utilizado por Talleres, Instituto y Belgrano para sus partidos como local.

El Kempes dispone de cuatro tribunas principales con nombres emblemáticos del fútbol cordobés: las populares Luis Fabián Artime y Daniel Willington, con capacidad para 11.500 personas cada una; la platea Roberto Gasparini, con lugar para 19.600 espectadores; y la tribuna Osvaldo Ardiles, con un aforo de 14.400. La distribución de las parcialidades para la final aún no fue confirmada.

Con este escenario definido, la expectativa crece de cara a un duelo que coronará al nuevo campeón del fútbol argentino en un estadio histórico y con larga tradición en partidos decisivos.