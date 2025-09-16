Lanús venció agónicamente a Fluminense y tomó ventaja en los cuartos de final

Con un gol de Marcelino Moreno en tiempo cumplido, el Granate se impuso 1-0 en La Fortaleza y viajará al Maracaná con una ventaja mínima en busca de la clasificación a semifinales.

Lanús dio un paso fundamental en su camino en la Copa Sudamericana 2025 al derrotar este martes por 1-0 a Fluminense en el estadio Néstor Díaz Pérez , en el marco de la ida de los cuartos de final. El tanto del triunfo lo convirtió Marcelino Moreno , a los 45 minutos del segundo tiempo.

La primera mitad estuvo marcada por la paridad. Ambos equipos propusieron un juego intenso en el mediocampo, pero carecieron de claridad en los metros finales.

Fluminense tuvo la ocasión más clara a los 34 minutos, cuando Renê culminó una buena jugada colectiva con un remate que salió apenas desviado. Lanús, en tanto, buscó a través de la conducción de Lautaro Acosta y las proyecciones por las bandas, aunque sin poder concretar en el arco defendido por Fábio .

En el complemento, el Granate tomó el control de la posesión y presionó al equipo carioca, aunque le costó generar situaciones nítidas.

El encuentro parecía encaminarse hacia un empate sin goles hasta que, en el epílogo, Moreno apareció en soledad dentro del área y definió con precisión para marcar el único gol del partido. El tanto llegó en el momento justo y le permitió a los dirigidos por Mauricio Pellegrino quedarse con un triunfo clave.

Fluminense, que mostró chispazos de buen fútbol en el inicio pero se fue desdibujando con el correr de los minutos, tuvo en el cierre la chance más clara de empatar. Sin embargo, cuando el arquero Losada ya estaba vencido, apareció la figura de Carlos Izquierdoz para despejar sobre la línea y mantener la ventaja granate.

Con este resultado, Lanús viajará al Maracaná con una ventaja mínima para disputar la revancha el próximo martes 23 de septiembre a las 21:30. Allí se definirá al primer semifinalista del certamen.

En la antesala de ese duelo, el Granate enfrentará a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que el “Flu” hará lo propio ante Vitória en el Brasileirao.