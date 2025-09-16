Una futbolista se desplomó en pleno encuentro: el video recorrió el mundo







La futbolista estadounidense se desmayó en el campo durante un partido entre Racing Louisville y Seattle Reign. Fue trasladada y está estable.

Savannah DeMelo se desplomó en pleno partido y obligó a su suspensión.

La futbolista estadounidense Savannah DeMelo encendió las alarmas cuando se desplomó durante el partido entre Racing Louisville y Seattle Reign, disputado en el estadio Lumen Field. El encuentro fue suspendido inmediatamente y la mediocampista trasladada a un hospital, donde se informó que permanece estable.

El incidente ocurrió en el primer tiempo. Las cámaras captaron cómo DeMelo empezó a mostrar signos de malestar, se sentó en el campo y terminó cayendo hacia atrás. La árbitro frenó el juego y permitió el rápido ingreso de los equipos médicos, quienes actuaron de inmediato.

WhatsApp Video 2025-09-16 at 12.15.32 El video del incidente.

La liga respaldó el operativo de atención y subrayó la importancia de las medidas preventivas. Desde la NWSL aseguraron que “la seguridad de los jugadores es la máxima prioridad”, reafirmando que cada partido se organiza bajo estrictos protocolos de cuidado.

Antecedentes médicos de la jugadora No es la primera vez que la mediocampista de 27 años atraviesa una situación similar. En marzo, frente al Bay FC, también sufrió un colapso y posteriormente fue diagnosticada con enfermedad de Graves e hipertiroidismo. Estas condiciones afectan la glándula tiroides y pueden derivar en fatiga extrema, dificultad respiratoria y taquicardias bajo esfuerzo intenso.

“Jugar un partido de 90 minutos se sentía insoportable”, relató la propia DeMelo en 2024, al recordar que apenas a los pocos minutos de iniciado el juego su corazón comenzaba a acelerarse y se quedaba sin aire. SAvannah-DeMelo-1024x576 La futbolista ya había sufrido un incidente similar en el pasado. Suspensión y respaldo público Racing Louisville confirmó la suspensión del encuentro y adelantó que será reprogramado. El club y su rival, Seattle Reign, manifestaron públicamente su apoyo a la futbolista y enviaron mensajes de aliento en redes sociales. Formada en el fútbol universitario con los USC Trojans, Savannah DeMelo fue seleccionada por Racing Louisville en 2022. Al año siguiente debutó con la selección absoluta de Estados Unidos y participó de la Copa Mundial Femenina en Australia y Nueva Zelanda. También integró el plantel que disputó el Campeonato Sub 20 de la Concacaf en 2015 y torneos juveniles de la FIFA.