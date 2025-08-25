River visita a Lanús esta noche en el cierre de la fecha: horario, TV y formaciones







El equipo de Gallardo visita a Lanús esta noche con el objetivo de seguir siendo el líder de su zona, en el Torneo Clausura 2025. El "Millonario" jugará con varios suplentes porque el jueves tiene Copa Argentina.

Gentileza: X (@clublanus)

River, líder con 11 puntos, visitará este lunes a Lanús en el marco de la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 3-1 en los penales a Libertad de Paraguay, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En lo que en la antesala parecía un encuentro accesible para River, el "Millonario" se terminó complicando y sufrió más de la cuenta ante un equipo paraguayo que lo llevó a los penales, lugar donde se lució el arquero Franco Armani.

En este partido del lunes ante Lanús, el entrenador Gallardo planea volver a realizar una rotación teniendo en cuenta que en la semana enfrentará a Unión de Santa Fe por Copa Argentina y solo mantendrá tres jugadores del once inicial que venció a Libertad: Armani, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de vencer 4-2 en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras el 1-0 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En relación con el once inicial que venció al equipo santiagueño, el ex entrenador de Vélez haría tres modificaciones: el uruguayo Armando Méndez ingresará por Gonzalo Pérez, Dylan Aquino lo hará por Agustín Medina y Marcelino Moreno por Alexis Canelo. A qué hora juegan Lanús vs River Horario: 21.15 Por dónde ver Lanús vs River TV: ESPN Premium. Formaciones Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Costantini, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juan Cruz Meza; Bautista Dadín y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.