Racing visita a Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones







Esta noche se disputará el primer partido del caliente choque entre equipos argentinos por una instancia determinante de la Copa Libertadores de América. Conocé todos los detalles.

Racing visita a Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

Vélez y Racing se enfrentarán este martes en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, los del "Fortín" se llevaron un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.

Para este inicio de serie ante Racing, el ex director técnico de Boca haría cuatro modificaciones con respecto al empate ante el "Globo": el lateral derecho Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y los mediocampistas Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, respectivamente.

Además, Barros Schelotto mantiene una duda y es el ingreso de Imanol Machuca o la ratificación de Matías Pellegrini en el once titular.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer 2-0 a San Lorenzo, el pasado viernes en condición de local, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con un once inicial alternativo, los de Avellaneda fueron superiores de principio a fin y volvieron al triunfo en su estadio en el certamen doméstico.

Para este encuentro ante Vélez, el director técnico racinguista haría tres modificaciones: el uruguayo Gastón Martirena ingresaría por Facundo Mura en el lateral derecho, el mediocampista Juan Nardoni ocuparía el lugar de Matías Zaracho y el colombiano Duván Vergara reemplazará a Tomás Conechny. A qué hora juegan Vélez Sarsfield vs Racing Horario: 19:00 Pór donde ver Vélez Sarsfield vs Racing TV: FOX Sports y Disney+ Premium Formaciones Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto. Racing Club: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Estadio: José Amalfitani, Capital Federal. Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil) VAR: Rodolpho Toski (Brasil)