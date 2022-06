Lanús, con uno menos y sobre la hora, consiguió su primer triunfo

El "Granate" se puso en ventaja de un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Pasquini, a los 39 minutos del segundo tiempo, luego que el balón rebotara en el área grande y Lautaro Acosta con el pie izquierdo marcara el tanto de Lanús, que a los 24 del mismo período se quedó con un jugador menos por la expulsión de Alexander Bernabei.

La primera parte fue muy pareja, pero Lanús tuvo más llegadas y a los 12 minutos pudo abrir el marcador con un tiro de esquina por la derecha ejecutado por Brian Aguirre al área grande que cabeceó Matías Pérez y contuvo Leonado Burián.

#TorneoBinance | Fecha 4 | resumen de Lanús - Colón

A los 19 minutos, José Sand habilitó a Tomás Belmonte que tuvo un mano a mano con el arquero "Sabalero", que volvió a tapar otra chance del local.

Colón se basó en las salidas comandadas por Federico Lértora para abastecer a Facundo Farías y Ramón Ábila y así, para poder llegar con peligro al área de Lanús.

El equipo santafesino estuvo cerca de marcar con un tiro de Augusto Schott, a los 35 minutos, que Matías Pérez quiso despejar y el balón pasó muy cerca de la base del palo derecho del arco defendido por Fernando Monetti.

Además, Lucas Varaldo tuvo una posibilidad de marcar para el equipo local, a los 44 minutos. parado casi desde el área penal y la pelota pasó cerca del palo derecho del arco de Colón.

En la segunda etapa, a los 7 minutos, "Wanchope" Ábila, asistido por Farías, definió en el área grande y el balón rozó la base del palo derecho del "Granate" y, nuevamente, el delantero marcó a los 19, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer consideró que fue en posición adelantada.

Lanús sufrió un fuerte golpe a los 24 minutos cuando fue expulsado con roja directa Alexander Bernabei por infracción a Schott, para quedar con 10 jugadores.

Desde ese momento y con el arribo de Luis Rodríguez, Colón empezó a presionar a Lanús intentando aprovechar el hombre de más que tenía en el césped

Pero a los 39 minutos, de un tiro de esquina por la izquierda realizado por Nicolás Pasquini, la pelota rebotó en el área y con el pie izquierdo Acosta convirtió para celebrar el primer triunfo de Lanús en el campeonato.

En la próxima fecha, la quinta, Lanús se medirá ante River Plate en el Monumental, el sábado 25 a partir de las 20.30; mientras que Colón también el sábado pero desde las 18, recibirá en Santa Fe a Huracán.

Formaciones

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri y Alexander Bernabei; Ángel González,Tomás Belmonte, Maximiliano González y Lautaro Acosta; Lucas Varaldo y José Sand. DT: Jorge Almirón.

Colón: Leonardo Burián; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Joaquín Novillo y Andrew Teuten; Federico Lértora; Santiago Pierotti, Julián Álvarez, Christian Bernardi y Facundo Farías; y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el segundo tiempo: 39m. Lautaro Acosta (L).

Cambios en el segundo tiempo, antes de comenzar, Mateo Sanabia por González (L); 26m. Nicolás Pasquini por Varaldo; 27m. Eric Meza por Schott, Luis Miguel Rodríguez por Pierotti y Rodrigo Aliendro por Bernardi (C); 40m. Brian Aguilar por Sand (L); 44m. Yonathan Cabral por Sanabria (L); 44m. Juan Sánchez Miño por Álvarez (C); y 45m. Brian Farioli por Teuten (C).

Amonestados: Novillo, Farías, Schott y Lértora (C); Sanabria (L).

Incidencia: en el segundo tiempo, expulsado a los 24m. con roja directa Alexander Bernabei

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.