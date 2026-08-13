AUH ANSES en agosto 2026: quiénes cobran $120.000 por hijo y cuál es el calendario de pago

Tiene un nuevo valor desde agosto y la entidad depositará el 80% mensual. Conocé quiénes acceden y cuándo cobran según su DNI.

La AUH de agosto incorpora el aumento del 1,89% y mantiene un porcentaje mensual sujeto a posterior acreditación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó con los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que corresponde a agosto de 2026. La prestación incorpora un aumento del 1,89% , por lo que el valor establecido para cada menor se modificó.

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El importe que llega a las cuentas de los titulares no coincide con el monto total de la asignación. Esto ocurre porque el organismo abona mensualmente una parte y mantiene otra suma pendiente, que queda sujeta a la presentación de la documentación requerida.

Además del importe, quienes reciben dicha prestación pueden consultar desde Mi ANSES la liquidación correspondiente y la fecha en la que tendrán disponible el dinero, de acuerdo con la terminación de su DNI.

Con la actualización aplicada este mes, el valor total de la AUH es de $150.848 por hijo . Sin embargo, el depósito mensual representa el 80% , por lo que cada titular recibe $120.678,40 por menor.

La diferencia que hay entre ambos valores responde al mecanismo de liquidación de la prestación. Por cada hijo, quedan $30.169,60 pendientes de acreditación.

Cuando una persona tiene más de un hijo por el que corresponde la asignación, el importe mensual se calcula de acuerdo con la cantidad de menores incluidos en el beneficio.

Retención del 20%: por qué el cobro mensual es de $120.000 y cómo recuperar el resto

ANSES mantiene retenido el 20% de la AUH y posteriormente puede liberar ese monto cuando se acredita el cumplimiento de las obligaciones correspondientes mediante la Libreta AUH.

Este documento permite acreditar los controles vinculados con salud, vacunación y educación de los niños, niñas y adolescentes alcanzados por la prestación.

Por eso, el dinero que no aparece en el depósito mensual no significa que se haya perdido. Su percepción queda vinculada a la presentación de la documentación exigida por el organismo.

¿Quiénes pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo de ANSES?

La AUH está destinada a quienes tienen a su cargo hijos menores de 18 años y se encuentran dentro de las situaciones laborales y familiares contempladas por la normativa.

Entre los grupos que pueden acceder se encuentran:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales , siempre que cumplan con los límites de ingresos correspondientes.

, siempre que cumplan con los límites de ingresos correspondientes. Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

También deben cumplirse las condiciones relacionadas con residencia, identidad y documentación tanto del titular como de los integrantes del grupo familiar.

Para evitar inconvenientes, es importante que los datos personales y familiares registrados ante ANSES se encuentren actualizados.

Calendario de cobro de la AUH en agosto según la terminación de DNI

El cronograma de agosto se organiza de acuerdo con el último número del DNI del titular:

DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto

La fecha exacta, el monto liquidado y el medio de pago también pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Para realizar la consulta, hay que acceder a la información correspondiente a las prestaciones y revisar la liquidación del período. Allí se puede verificar qué importe fue asignado y cuándo estará disponible.

En agosto, el depósito mensual por cada hijo alcanza los $120.678,40, mientras que el monto restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH y a la acreditación de los controles requeridos.