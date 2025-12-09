Las dos ofertas que realizó River para reforzar el equipo de Marcelo Gallardo de cara al 2026

La dirigencia del club de Núñez ya se movió y envió ofertas para concretar los primeros refuerzos de cara al año que viene. Conocé los detalles.

Las dos ofertas que realizó River para reforzar el equipo de Gallardo de cara al 2026

Marcelo Gallardo comenzó a planificar el 2026 de River y el "Millonario" ya abrió negociaciones formales para reforzarse de cara al próximo año, que tendrá la Copa Sudamericana como el principal objetivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conjunto de Núñez ya se mueve para sumar nuevos jugadores de cara la próxima temporada y las principales prioridades están claras.

De estas dos opciones, la del volante central del Atlético Mineiro es la que más avanzada está y se podría concretar en las próximas horas. Vera no pudo desplegar todo su nivel en Brasil y la oferta del "Millonario" es un un préstamo con cargo alto y con opción de compra .

La modalidad con el lateral izquierdo que milita en el Bournemouth de la Premier League es la misma.

Un factor importante en ambos negociaciones es que ambos jugadores se mostraron interesados en ponerse la camiseta de River, por lo que el club aceleró por ambos.

Estas dos opciones son las más firmes en la actualidad, ya que el resto de los nombres fueron descartados o todavía no se iniciaron charlas.

Dentro de las charlas que no prosperaron están los nombres de Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Aníbal Moreno y Emiliano Martínez. Todos ellos fueron descartados por las altas pretenciones de sus equipos.

En tanto, hay nombres que siguen circulando que son los de Santiago Ascacibar, Claudio Echeverri y Gianluca Prestiani.