¿Se acerca a River el '5' que pidió Gallardo? Fausto Vera no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro + Seguir en









En el amanecer el mercado de pases, River recibió un guiño para incorporar el tan deseado y necesitado volante central para refozarse de cara a 2026.

¿Se acerca a River el '5' que pidió Gallardo? Fausto Vera no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro

En el inicio del mercado de pases, Jorge Sampaoli, entrenador del Atlético Mineiro, le comunicó a Fausto Vera que no lo tendrá en cuenta para 2026, una decisión que acerca más al volante central a River.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los dirigentes del club de Núñez avanzan en la negociación por el volante central de 25 años formado en Argentinos Juniors que también estuvo en el radar de Boca, hace poco tiempo.

El Mineiro viene de perder la final de la Copa Sudamericana ante Lanús en Asunción y quiere tener una renovación de su plantel, mismo cambio de jugadores que pretende River tras un año pésimo.

La intención de los directivos brasileñoses recuperar la inversión de u$s4,5 millones que hicieron para comprarle la ficha del ex Argentinos Juniors al Corinthians. Vera tiene contrato hasta diciembre de 2027.

image La intención de River es conseguir un préstamo con opción de compra para no hacer una erogación grande, ya que vienen de pagar 20 millones de dólares brutos por Kevin Castaño hace dos mercados de pases.

Vera sumó 32 partidos jugados el año, en su mayoría suplente y no disputó la final de Copa Sudamericana en Asunción. Por ello, ahora trata de buscar continuidad con otra camiseta y entiende que en River tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo. Tras la salida de Enzo Pérez, River está carente de un volante central puro y confiable (sólo cuenta con Juan Carlos Portillo). Los otros jugadores de ese puesto que considera en el mercado de pases son Santiago "Ruso" Ascacibar y Franco Ibarra.

Temas River Plate