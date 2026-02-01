Derrota del Aston Villa con el Dibu Martínez y Buendía en Birmingham ante Brentford + Seguir en









El conjunto dirigido por Unai Emery perdió 1-0 en Villa Park, quedó tercero en la tabla y ahora se ubica a siete puntos del líder Arsenal.

Dibu Martínez, hombre clave en Aston Villa

El Aston Villa, con presencia argentina desde el arranque, sufrió un traspié inesperado como local y fue derrotado 1-0 por el Brentford en el partido correspondiente a la fecha 24 de la Premier League. Tanto Emiliano “Dibu” Martínez como Emiliano Buendía fueron titulares en una jornada que complicó las aspiraciones del equipo de Birmingham en la pelea por la cima.

El elenco de Unai Emery llegaba en alza, con tres victorias consecutivas que incluían compromisos internacionales por la UEFA Europa League y un sólido triunfo liguero frente al Newcastle United. Tras la goleada previa del Arsenal, el Villa necesitaba sumar de a tres para mantenerse cerca del líder, pero el resultado no acompañó.

Aston Villa no logró aprovechar el hombre de más A pesar de jugar gran parte del primer tiempo con un hombre de más por la expulsión de Kevin Schade a los 42 minutos, el equipo local no logró capitalizar la ventaja. Apenas tres minutos después de la tarjeta roja, el Brentford encontró el gol que definió el partido.

El tanto llegó a través de Dango Ouattara, quien aprovechó un envío largo del defensor neerlandés Sepp Van den Berg. El delantero desbordó y, tras una serie de rebotes en el área, definió con un remate alto y cruzado que dejó sin chances al Dibu Martínez.

emiliano buendia aston villa.jpg Tanto Emiliano “Dibu” Martínez como Emiliano Buendía fueron titulares en una jornada que complicó las aspiraciones del equipo de Birmingham en la pelea por la cima. Aston Villa En el complemento, el Aston Villa buscó el empate con insistencia, pero se topó con una defensa ordenada y no logró romper el cerrojo visitante. La derrota lo mantiene en el tercer puesto, ahora a siete unidades del Arsenal, mientras que el Brentford continúa sorprendiendo y se ubica séptimo con 36 puntos.

La jornada dominical en Inglaterra se completó con el empate 1-1 entre Nottingham Forest y Crystal Palace, con Nicolás Domínguez como titular en el local, y la victoria del Manchester United por 3-2 ante Fulham en Old Trafford, encuentro en el que jugó Lisandro Martínez.